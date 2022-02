Koronasta jo aluksi varoittaneen lääkärin kuolemasta kaksi vuotta

Koronaviruksesta ensimmäisten joukossa varoittaneen kiinalaisen lääkärin Li Wenliangin kuolemasta on kulunut kaksi vuotta.

Li Wenliang työskenteli silmälääkärinä Wuhanin keskussairaalassa Kiinassa. Joulukuussa 2019 hän varoitti muita lääkäreitä uudesta salaperäisestä keuhkokuumeesta ja kehotti käyttämään suojavarusteita tartunnan välttämiseksi.

Neljä päivää myöhemmin hänet kutsuttiin yleisen turvallisuuden toimistoon, jossa häntä käskettiin allekirjoittamaan kirje. Kirjeessä häntä syytettiin ”valheellisista kommenteista”, jotka olivat ”vakavasti häirinneet yhteiskuntajärjestystä”. Paikalliset viranomaiset pyysivät myöhemmin anteeksi tohtori Liltä.

Li sairastui koronavirukseen tammikuussa 2020 ja menehtyi viruksen aiheuttamaan tautiin sairaalassa helmikuussa 2020.

🕯️Moment of silence for 33 y.o. Dr. Li Wenliang, Ophthalmologist at Wuhan Central Hospital in China. On February 7, 2020 he died from COVID after warning the world of a mysterious pneumonia in late December 2019. #SoulsLostToCovid pic.twitter.com/NzdDAAQO8E

— Cleavon MD 💉 (@Cleavon_MD) February 6, 2022