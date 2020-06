Koronasovelluksen tulo matelee – mutta ei Baltiassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Latvia on ottanut käyttöön kännykkäappin, jolla jäljitetään tartuntaketjuja.

Latviassa terveysministeriö ja Latvian tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ovat julkaisseet ladattavaksi Apturi Covid -nimeä kantavan koronasovelluksen.

Sovellus on vapaaehtoinen ja perustuu bluetooth-teknologiaan. Kun kahdella käyttäjällä on puhelimessaan koronasovellukset, kännykät havaitsevat toisensa. Samalla sovellukset päättelevät bluetooth-signaalin voimakkuuden perusteella käyttäjien välisen etäisyyden.

Niin sanottu hälytysraja sovelluksessa on 15 minuuttia alle kahden metrin etäisyydellä. Jos käyttäjä altistuu koronalle, ilmoitus annetaan Latvian tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen kautta.

– Tällä hetkellä meitä pyydetään noudattamaan yksinkertaisia ​​suosituksia – harjoitella sosiaalisen etäisyyden ottamista ja hyvää hygieniaa. Seuraava askel on sovelluksen käyttö – uusi yksinkertainen tapa yhteiskunnalle osallistua ja auttaa meitä kaikkia palaamaan raiteilleen, Latvian tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen Elīna Dimiņa sanoo.

Suomessa vastaavasta sovelluksesta ei vieläkään tiedetä, vaikka hallitus puhui siitä jo maaliskuussa. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) totesi huhtikuussa, että toimivan koronasovelluksen tavoitteena on oltava vähintään 60 prosentin käyttöaste eli kolme miljoonaa käyttäjää.

– Palvelusta on nimittäin aidosti hyötyä vain, jos se on otettu käyttöön laajasti. Tavoitteena on oltava vähintään 60 prosentin käyttöaste, Timo Harakka sanoi huhtikuussa.

– Se onkin, kuten meillä poliitikoilla on tapana sanoa, haastava haaste. Suomalaista 112-sovellusta on ladattu 1,6 miljoonaa kertaa, mutta 60 prosentin käyttöaste vaatisi Suomessa kolme miljoonaa käyttäjää.

Latviassa on kuitenkin toimittu toisin. Sovelluksen mukaan jopa 20 prosentin käyttöaste auttaa estämään ja rajaamaan viruksen leviämistä.

– Epidemiologien ja asiantuntijoiden laskelmat osoittavat, että vaikka sovellusta käyttäisikin vain 20 prosenttia Latvian asukkaista, siitä on jo suurta apua riskien tunnistamisessa ja tulevan tartunnan leviämisen rajoittamisessa. Mitä enemmän ihmiset käyttävät sitä, sitä tehokkaampi se on, sovelluksen tiedoissa kuvataan.

Sekä mahdollisen tartuttajan että virukselle altistuneiden tiedot pidetään salassa, ja niihin pääsee käsiksi vain tekstiviestillä lähetettävän tunnistenumeron kautta.

