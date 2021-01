Koronashokki Brasiliassa: Sairaaloista loppumassa happi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Virus leviää vauhdilla Manausin kaupungissa oletetusta laumasuojasta huolimatta.

Maailmalla on seurattu huolestuneina Brasiliassa leviävää koronaviruksen uutta mutaatiota.

Epidemia on levinnyt Manausin suurkaupungissa, vaikka arviolta yli 75 prosenttia asukkaista on jo saanut infektion viimeisen vuoden aikana.

BBC:n mukaan kaupungin terveydenhuoltojärjestelmä on romahduksen partaalla uuden virusmuunnoksen aiheuttamien tartuntojen vuoksi.

Muun muassa Britannia on asettanut Etelä-Amerikan matkustuskieltoon varotoimenpiteenä. Liikenneministeri Grant Shappsin mukaan riskejä halutaan välttää, sillä rokotusohjelma on jo hyvässä vauhdissa. Maassa on annettu rokote jo yli kolmelle miljoonalle ihmiselle.

– Muunnoksen ilmaantuminen ei ole sinänsä yllättävää, sillä virukseen on tullut yhteensä jo noin 12 000 eri mutaatiota, Shapps sanoi.

Eräässä Amazonasin alueen sairaalassa omaisten kerrotaan tuoneen paikalle happipulloja tarvikkeiden loppumisen vuoksi. Terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät jaksamisensa äärirajoilla täpötäysissä sairaaloissa. Ainakin 500 ihmisen arvioidaan odottavan pääsyä sairaalahoitoon.

Brasilian terveysministeri Eduardo Pazuellon mukaan Manausiin on lähetetty rahtikoneella happipullojen kaltaisia kipeästi kaivattuja tarvikkeita.

– Kaupungista on loppunut happi, joten joistakin terveyskeskuksista on tullut tietynlaisia tukehtumiskammioita, Fiocruz-Amazonian tutkimuskeskuksen Jessem Orellana sanoo Globo-medialle.

