Koronasääntöjä lentokoneessa rikkovat syytteeseen USA:ssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matkustajien aiheuttamia häiriöitä on kirjattu tuhansia kappaleita pelkästään kuluvan vuoden aikana.

Yhdysvaltain oikeusministeri Merrick Garland on tiukentanut linjaa reittilennoilla tapahtuvien häiriöiden ehkäisyssä. Hän kehottaa syyttäjiä asettamaan vastaavat tapaukset lomakaudella etusijalle.

Oikeusministeriön mukaan matkustajien ja henkilökunnan turvallisuuden vaarantava käytös on lisääntynyt pandemian aikana.

– Pahoinpitelyyn ja uhkailuun syyllistyvät matkustajat tekevät toimillaan laajempaa vahinkoa: he estävät kriittisen tärkeiden tehtävien suorittamisen, joiden tarkoituksena on suojata lentomatkailun turvallisuutta, Merrick Garland toteaa.

New York Times -lehden mukaan kuluvan vuoden aikana on kirjattu yli 5 300 tapausta häiriöitä aiheuttavista lentomatkustajista. Lentoyhtiöiden henkilöstö on kuvaillut työympäristöään ajoittain ”kaoottiseksi ja sekopäiseksi”.

Lähes 3 900 tapausta liittyi kasvomaskien pitämiseen. Häiriöistä annettiin aiemmin lähinnä varoituksia, mutta uuden linjauksen myötä sakot voivat nousta kymmeniin tuhansiin dollareihin.

Justice Department Addresses Rise in Criminal Conduct on Commercial Aircrafthttps://t.co/BrB9cULPDK — Justice Department (@TheJusticeDept) November 24, 2021