Koronarypäs vuorella, kymmeniä evakuoitu

Koronaviruksen epäillään levinneen nopeasti maailman korkeimman vuoren Mount Everestin perusleirillä huhtikuun puolivälin jälkeen.

Ainakin 30 kiipeilijää on jo evakuoitu helikopterilla.

Britanniasta kotoisin oleva kiipeilijä Steve Harris kertoo, ettei huhtikuussa avatulla perusleirillä noudatettu turvavälejä tai muita epidemiatoimia. Hän kertoo saaneensa aluksi diagnoosin hengenvaarallisesta vuoristosairaudesta.

– Minulta ei kysytty mitään koronatestistä tai tarjottu sellaista. Neljän päivän jälkeen minut siirrettiin helikopterilla sairaalaan Katmanduun, jossa koronaviruksen aiheuttama keuhkokuume vahvistettiin. Olin viikon teho-osastolla, Steve Harris sanoo MailOnline-verkkolehdelle.

Vastaavia tapauksia on useita. New Yorkista kotoisin oleva Gina Marie Han-Lee kertoo Facebookissa epäillystä vuoristosairaudesta, helikopterikuljetuksesta ja myöhemmin vahvistetusta koronavirustartunnasta.

Nepalin hallitus on kiistänyt väitteet Everestin perusleirin koronaryppäästä. Arviolta 300 kiipeilijää yrittää vuorelle kiipeämistä tämän vuoden aikana.

The Nepal Government is still denying there is a COVID outbreak at Everest base camp, despite emerging evidence. I tested positive soon after I returned from the camp. Why is the government hiding the truth ? Why are they putting hundreds of climbers at risk? For tourism money? pic.twitter.com/kGdAm8eGoG

— Rojita Adhikari (@rojitaadhikari) April 30, 2021