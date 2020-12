Komission mukaan koronarokotukset alkavat 27. joulukuuta

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von Der Leyen kertoo Twitterissä, että koronavirusrokotukset alkavat kaikkialla EU:ssa 27., 28. ja 29. joulukuuta.

Von Der Leyenin mukaan kyseessä on ”Euroopan hetki”.

Saksan terveysministeri Jens Spahnin kertoi aiemmin torstaina, että maassa valmistaudutaan siihen, että koronavirusrokotukset voitaisiin aloittaa joulukuun 27. päivänä.

Ministeri Spahn sanoi Aftonbladetin mukaan, että EU-maat aloittavat koronavirusrokotukset yhdessä tuona päivänä.

Saksan terveysministeriö siteeraa Twitterissä Spahnia ennen hänen torstaista videokeskusteluaan liittokansleri Angela Merkelin kanssa:

− Aloitamme rokotukset Saksassa ja EU:ssa 27. joulukuuta, jos EMA:n hyväksyntä saadaan, Spahn sanoi.

Euroopan lääkevirasto EMA käsittelee Pfizerin ja BioNTechin rokotevalmisteen hyväksyntää maanantaina 21. joulukuuta. Valmisteen myyntiluvan hyväksyntä edellyttää Euroopan komission päätöstä, joka saataneen aikaisintaan parissa päivässä EMA:n päätöksestä.

Suomeen rokotteita saataisiin todennäköisesti pari päivää komission päätöksen jälkeen. Ensimmäisen rokote-erän on kerrottu olevan hyvin pieni ja rokotusten yhteisten aloituksen EU-alueella lähinnä symbolinen.

It's Europe's moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020