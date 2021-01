Koronarokotteet eivät kelvanneet ja päätyivät roskiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rokotteista uskottiin tulevan pulaa USA:ssa. Toisin kuitenkin kävi.

Yllättävän monet riskiryhmäläiset ja terveydenhoidon työntekijät ovat kieltäytyneet koronarokotteista Yhdysvalloissa, ja käyttämättömiä annoksia on jopa päätynyt roskiin. Amerikkalaismedioissa olleiden tietojen mukaan rokotteista kieltäydytään erityisesti sivuvaikutusten pelossa.

CNN:n mukaan amerikkalaisiin sairaaloihin ja apteekkeihin on jaettu jo yhteensä 22 miljoonaa annosta koronarokotteita. Niistä on kuitenkin pistetty vain noin 6,7 miljoonaa.

Syitä massarokotusten verrattain hitaalle edistykselle kerrotaan olevan monia. Rokotteista kieltäytymisen lisäksi tahtia on hidastanut muun muassa rokotusten porrastaminen sairaaloissa. Kysyntä ja tarjonta eivät myöskään ole aina kohdanneet. CNN kertoo, että rokotteista on paikoin pulaa ja paikoin taas ylitarjontaa.

– Luulimme, että todelliseksi ongelmaksi muodostuisi rokotepula – että ovelle kertyisi jonoa – se, mitä näemme kansallisesti, on että rokotetta on yhä paljon jäljellä, Institute for Family Health -järjestön johtaja, tohtori Neil Calman kommentoi.

Calman muistuttaa, etteivät rokotteet auta ketään jääkaapeissa. Hän kertoo esimerkiksi tapauksesta, joissa Modernan rokoteannoksia on jouduttu heittämään pois koska niiden säilytysaika avattuna on tullut täyteen, eikä ottajia ole tullut paikalle.

Pfizerin rokotteita päätyi aikanaan roskiin annosteluepäselvyyksien takia. Rokotepulloissa oli viiden sijasta kuusi tai jopa seitsemän annosta, eikä ylimääräisille annoksille löytynyt aina rokotettavia.

Rokoteannoksia on päätynyt tunkiolle joulukuussa Suomessakin. Täällä syynä oli viiden annoksen ohjeen noudattaminen pullojen sisällöstä huolimatta. Suomessa toimittiin näin, vaikka tieto pullojen todellisista annosmääristä oli tullut julki jo pari viikkoa ennen Suomen rokotusten alkua. THL antoi joulukuun lopussa ohjeen, jonka mukaan pullosta saa nyt ottaa viiden sijasta kuusi annosta, jos rokotetta riittää.