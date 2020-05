Rokotteesta taas lupaavia tietoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oxfordin kokeellinen rokote näyttää antavan tehokkaan suojan ilman haittavaikutuksia.

Oxfordin yliopiston kehittämän koronaviruskorotteen tehosta on saatu jälleen lupaavia viitteitä eläinkokeissa.

Kaikkien kuuden rokotetun reesusapinan verestä löydettiin SARS-CoV-2-virukselta suojaavia vasta-aineita 28 päivän kuluessa.

Virukselle altistettujen apinoiden todettiin olleen taudille vastustuskykyisiä, sillä virus ei päässyt tunkeutumaan eläinten keuhkoihin. Oxfordin kokeellisen rokotteen ihmiskokeet on jo käynnistetty, ja ensimmäisiä tuloksia odotetaan kuukauden sisällä.

Tutkijat ovat pitäneet tähän mennessä saatuja tietoja lupaavina, vaikka eläinkokeissa havaittu immuniteetti ei takaa samaa tulosta ihmisillä.

Apinoilla ja hiirillä tehtyjen kokeiden perusteella yksi rokotenannos riitti suojaamaan koronaviruksen aiheuttamilta vakavilta keuhko-oireilta. Osalle eläimistä kehittyi vasta aineita jo kahden viikon sisällä.

London School of Hygiene and Tropical Medicine -yliopiston epidemiologi Stephen Evansin mukaan on lupaavaa, ettei kokeellisella rokotteella havaittu minkäänlaisia haittavaikutuksia. Osa SARS:ia vastaan kehitetyistä rokotekandidaateista vaikutti jopa kärjistävän taudinkuvaa.

– Tämä oli todellinen huoli SARS-CoV-2-rokotteessa. Se, ettei haittapuolista näky mitään viitteitä, on erittäin rohkaisevaa, Stephen Evans toteaa tiedotteessa.

