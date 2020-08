Koronarokotteen tuotanto käynnistyy ennätysajassa

AstraZeneca-yhtiö kiihdyttää rokotteen valmistusta jo ennen kliinisten kokeiden päättymistä.

Ruotsalais-brittiläinen lääkeyhtiö AstraZeneca on kiihdyttämässä kokeellisen koronavirusrokotteen tuotantoa.

Yhtiö pystyy valmistamaan tarvittaessa kolme miljardia annosta Oxfordin yliopiston kehittämästä rokotteesta, joka on parhaillaan viimeisissä eli kolmannen vaiheen kliinisissä testeissä. Tuloksia odotetaan mahdollisesti lokakuun loppupuolella.

Pall Corporation -yhtiön strategiajohtaja Clive Glover pitää suurimpana haasteena tuotantomäärien kasvattamista nopealla aikataululla.

– Tavallisesti tämän prosessin kesto mitataan vuosissa. Esimerkiksi viiden vuoden aikajanaa voi pitää tyypillisenä, Clive Glover sanoo NBC-kanavalle.

– Valmistelimme prosessin ja siirsimme laitteistomme erään tuotantokumppanin laitokseen. Alustava prosessi saatiin valmiiksi kahdeksassa viikossa, joten kyseessä oli vähintäänkin pikajuoksu.

Tarvittavat solut kasvatetaan bioreaktorissa, johon siirretään rokotteen ensimmäisiä tuotantoeriä.

– Se tartuttaa sisällä kasvavia soluja, joten rokote käytännössä tuottaa itse uusia rokoteannoksia, Clive Glover toteaa.

Tuotanto jatkuu monimutkaisella suodatuksella, jossa poistetaan mahdolliset epäpuhtaudet. Lopputuotteena yhtiö saa käyttövalmiita rokoteannoksia. Eri puolilla maailmaa sijaitsevat tuotantokumppanit odottavat parhaillaan tuotannon käynnistämistä ennätysajassa.

The New York Times -lehden seurannan mukaan maailmalla on tällä hetkellä käynnissä jo yli 165 eri hanketta koronavirusrokotteen kehittämiseksi. Hankkeista kahdeksan on edennyt kolmannen vaiheen laajoihin ihmiskokeisiin.

Oxfordin koronarokotteen lisäksi lupaavina on pidetty muun muassa Moderna- ja BioNTech-yhtiöiden RNA-rokotteita. Kiinalaiset Sinopharm- ja Sinovac-yhtiöt kokeilevat kolmannessa vaiheessa inaktivoituun virukseen perustuvaa rokotetta.