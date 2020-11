Koronarokote, milloin sen saa? Näin Krista Kiuru vastaa

Ministerillä ei ollut kerrottavaa Suomen valmistautumisesta rokotuksiin.

Eduskunnan kyselytunnilla RKP:n kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi kysyi koronarokotteista. Hän totesi Suomen olevan mukana EU:n tekemissä aiesopimuksissa rokotteiden hankkimisesta.

Veronica Rehn-Kivi kysyi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd.) ”kuinka monta eri rokotetta uskotte että Suomeen hankitaan” ja ”milloin uskotte että rokotukset voidaan aloittaa ja miten jakelu ensi vaiheessa kohdistetaan”.

Krista Kiurun koko vastaus kuului näin:

– Ensinnäkin on todettava, että tällä hetkellähän meillä on jo kolme eri rokotetta EU:n lääkeviranomaisen EMAn myyntiluvan pohdinnassa, ja tältä osin se ratkaisee loppuviimeksi, minkälaisella aikataululla liikutaan. Eli kolme tuotetta on tällä hetkellä myyntilupa-arvioissa, ja siltä osin me olemme sitoutuneet kaikkeen siihen rokotehankintaan EU:n puitteissa, josta jo aikaisemmin on kerrottu, ministeri Krista Kiuru sanoi.

– No kuinka nopeasti sitten voidaan edetä? Se riippuu siitä, saadaanko myyntilupia ja tätä kautta tuotteita markkinoille.

– Meidän lähtökohtanamme on se, että rokotteen kohderyhmät valitaan niin, että ne tehdään lääketieteellisin perustein. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että kun ryhmiä määritellään, on huomioitava lääkeviranomaisen ohjeistus siitä, minkä ikäisille mitäkin rokotetta voidaan antaa ja esimerkiksi liittyykö näiden rokotteiden käyttöön muita rajoitteita, Kiuru päätti.