Koronarokote jakeluun USA:ssa 24 tuntia luvan myöntämisen jälkeen

Yhdysvalloissa valmistaudutaan koronavirusrokotteiden jakeluun nopealla aikataululla.

Terveysministeri Alex Azar arvioi Pfizer- ja BioNTech-yhtiöiden hakevan rokotteelleen hätäkäyttölupaa mahdollisesti jo perjantain aikana. Hänen mukaansa ”toivoa ja apua” on jo tulossa pandemian pysäyttämiseksi.

– Kahden rokotteen 95 prosentin teho vetää vertoja tuhkarokkorokotteelle, jonka tehokkuus on 98 prosenttia. Tulokset saatiin historian suurimpiin kuuluneissa kliinisissä kokeissa. Yli 40 000 koehenkilöä ovat osoittaneet rokotteet turvallisiksi käyttää, Alex Azar sanoi Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa.

Moderna-yhtiön odotetaan hakevan RNA-rokotteelleen käyttölupaa noin viikon kuluttua. Yhdysvaltoihin saadaan vuoden loppuun mennessä jakeluun 40 miljoonaa rokoteannosta, jotka riittävät 20 miljoonan ihmisen suojaamiseen koronavirukselta. Tuotannon odotetaan kiihtyvän huomattavasti vuodenvaihteen jälkeen.

Warp Speed -rokoteoperaatiota johtavan kenraali Gustave Pernan mukaan rokottamisessa tarvittavaa logistiikka on valmisteltu laajasti eri puolilla maata.

– Tämän urakan ansiosta voin katsoa teitä silmiin ja sanoa: hätäkäyttöluvan myöntämisen jälkeen rokotteiden jakelu Amerikan kansalle aloitetaan vain 24 tuntia myöhemmin. Tavoitteemme on ollut turvallisen ja tehokkaan rokotteen kehittäminen. Rokottaminen on aloitettava mahdollisimman pian, sillä tässä on kyse ihmishengistä, Gustave Perna sanoi.

