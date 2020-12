Koronarokote ehkä työterveydestä – ”vielä monta kysymysmerkkiä”

Kunnat ovat ottamassa yksityisen terveydenhuollon mukaan antamaan rokotuksia.

Euroopan lääkevirasto EMA päätti maanantaina puoltaa Pfizerin ja BioNTechin koronavirusrokotteen myyntilupaa. Rokotukset aloitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Suomessa rajatusti vielä tämän vuoden puolella.

Riittäväksi rokotekattavuudeksi on arvioitu 60−70 prosenttia kansalaisista. Suomen tapauksessa tämä tarkoittaa jopa kahdeksan miljoonan rokoteannoksen antamista, sillä annoksia annetaan kullekin rokotettavalle kaksi.

Rokotusten antamisesta Suomessa vastaavat kunnat. Niissä valmistellaan nyt myös yksityisen puolen valjastamista rokotustyöhön.

Terveystalon liiketoimintajohtaja Ville Salmi kertoo Verkkouutisille, että kunnista on jo oltu Terveystaloon yhteydessä rokotusyhteistyön aloittamiseksi.

− Erilaisista vaihtoehdoista on nyt neuvottelut käynnissä. Yhteydenotot koskevat sekä työterveyden hyödyntämistä että muuta yhteistyötä rokotusten antamisessa, Ville Salmi kertoo.

Ensimmäisenä Suomessa rokotetaan koronaviruksen kannalta kriittisten terveydenhuoltoalojen työntekijöitä. Näitä henkilöitä on Ville Salmen mukaan myös Terveystalon työterveyshuollon piirissä. Hänen mukaansa Terveystalo on mukana etulinjassa aloittamassa rokotukset.

− Haluamme olla mukana tässä primäärikohderyhmän rokottamisessa ja olemmekin mukana. Odotamme THL:n ohjeita, miten rokotteet ylipäätään jaellaan. Valmistaudumme siihen, että meillä on rokottavia hoitajia ja käymme siltä pohjalta viimeisiä täsmennyksiä asiakkaiden kanssa, että mikä päivä rokotamme ensimmäisen kerran. Rokotteiden tulosta ei vielä ole kuitenkaan varmaa tietoa. On siis vielä monta kysymysmerkkiäkin.

Onko Terveystalolle luvattu rokotteita heti kun niitä tulee?

− Tällaista lupausta ei ole saatu, mutta olemme tehneet viranomaisten kanssa hyvää yhteistyötä. Olemme toimittaneet THL:lle tiedot sekä omasta henkilökunnastamme että meillä työterveyshuollon piirissä olevista työntekijöiden määrästä, jotka kuuluvat ensivaiheen rokotettaviin. THL yhdessä kuntien kanssa on tätä asiaa koordinoinut.

Koronarokote työterveyden kautta

Valtio on luvannut maksaa koronavirusrokotteet suomalaisille. Suomen Yrittäjät on vaatinut, että rokote on saatava maksutta myös yksityisen jakeluväylä kautta. Työnantajille ei SY:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mielestä saa koitua ylimääräisiä kustannuksia, joita pandemian aikana on ”tullut jo valtavasti”.

Tiistaina 22. joulukuuta päätetyn valtioneuvoston asetuksen mukaan työterveyshuollolla on oikeus osallistua vapaaehtoisten rokotusten toimeenpanoon.

Asetuksen muistiossa todetaan, että ”koronarokotteiden työterveyshuollossa antamisen kustannuksia voitaisiin korvata työterveyshuollon korvausluokasta I, ja kustannukset sisällytettäisiin työterveyshuollon korvauksissa käytössä oleviin enimmäismääriin ja enimmäiskorvauksiin”.

Suomen Yrittäjien vaatimus ei näytä toteutuvan, sillä Kela I -luokassa työterveydenhuollon kustannuksista korvataan 60 prosenttia.

− Meidän näkemyksemme mukaan paras ja käytännössä ainoa vaihtoehto on, että kun rokottaminen tapahtuu työterveyshuollon kautta, työnantaja saisi valtiolta täyden kompensaation, Ville Salmi sanoo.

− Asetuksessa määritelty Kela I -luokka rajaa lisäksi sen, että rokotusta eivät voisi tehdä sairaanhoitajat vaan työterveyshoitajat, jolloin järjestelystä uhkaa tulla hidas ja kallis sekä henkilöstöä kuormittava, hän jatkaa.

”Yksityistä terveydenhuoltoa tarvitaan, jotta päästään nopeammin normaalielämään”

Britanniassa tehty virusmutaatiolöytö on entisestään lisännyt rokotusten aloittamisen merkitystä. Ville Salmen tiedossa ei ole, että mutaatiolöydöksellä olisi vaikutusta rokotusaikatauluihin.

− Rokotusurakka on joka tapauksessa valtava. On välttämätöntä hyödyntää kaikkia rokotusmahdollisuuksia, mitä valtakunnassa on, jotta rokottaminen saadaan tehtyä nopeasti ja jotta voidaan palata yhteiskunnassa normaalitilanteeseen.

Ville Salmi huomauttaa, että jo Suomen rokotusstrategiassa on jo mainittu yksityisen terveydenhuollon ja työterveyden hyödyntäminen.

− Se on hyvä asia. Työterveyshuolto on luonnollinen jo olemassa oleva kanava. Mukaan on otettava yksityinen puoli muutenkin eli samalla tavoin kuin koronavirustestauksessakin.