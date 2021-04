Koronarajoituksia puretaan käänteisessä järjestyksessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan kokoontumisrajoituksia voitaneen lieventää heinä-elokuussa.

Eduskunnassa käsiteltiin keskiviikkona pääministerin ilmoitusta koronan rajoitusten ja suositusten hallitusta purkamisesta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan koronavirustilanteen vuoksi annettuja rajoituksia ei voida purkaa huolettomasti tai ennenaikaisesti. Hänen mukaansa rajoitusten hallittu purkaminen edellyttää, että kaikki kantavat vastuuta voimassa olevien rajoitusten ja suositusten noudattamisesta.

– Mikäli onnistumme pitämään epidemiatilanteen nyt hallinnassa, voidaan rajoituksia purkaa kevään edetessä ja kesään tultaessa. Epidemian hallinta yhdessä rokotusten edistymisen kanssa voi tarkoittaa kesää, joka on lähellä normaalia, Sanna Marin sanoi eduskunnan täysistunnossa pitämässään puheessa.

Marin korostaa, että rajoituksia puretaan epidemiologisen tilanteen sallimissa rajoissa. Suunnitelmat yhteiskunnan avaamiseksi perustuvat käytettävissä olevaan tutkimustietoon, mallinnuksiin, ennusteisiin ja seurantaan sekä näiden perusteella tehtävään kokonaisharkintaan.

– Suunnitelma sisältää rajoitustoimien purkamisen periaatteet, epidemiologiset edellytykset, tavoiteaikataulun ja vaiheet, joissa rajoitukset puretaan, Marin sanoo.

Kuten aiemmin on ilmoitettu, rajoituksia puretaan suuntaa antavan tavoiteaikataulun mukaisesti. Suuntaviivat rajoitusten purkamiselle ovat kuukausikohtaiset. Marinin mukaan tämä johtuu siitä, että epidemian kulku on vaikeasti ennustettava ja epidemiatilanne maan eri alueilla on hyvinkin erilainen.

– Mikäli tilanne paranee nopeammin kuin suunnitelmassa on ennakoitu, voidaan rajoituksia purkaa aiemmin. On myös mahdollista, että joillain alueilla rajoituksia joudutaan myös jatkamaan, palauttamaan tai kiristämään uudelleen, jos epidemiatilanne heikkenee, Marin sanoo.

Keskeinen periaate suunnitelman taustalla Marinin mukaan on, että rajoituksia tulisi purkaa pääsääntöisesti käänteisessä järjestyksessä niiden asettamiseen nähden.

– Huomioon tulee kuitenkin ottaa myös kertyneet tiedot eri rajoitustoimien vaikuttavuudesta. Lisäksi rajoitusten purkamisessa huomioidaan lapset ja nuoret ensin -periaate, ja siten rajoitusten purkaminen aloitetaan lasten ja nuorten toiminnasta. Hallitus pitää myös tärkeänä, että rokotesuojasta saatavan tiedon perusteella päivitetään ikäihmisiä koskevia rajoituksia ja suosituksia.

Hallituksen arvion mukaan työikäinen väestö on saanut ensimmäisen rokoteannoksen heinä-elokuussa ja ikääntyneet sekä riskiryhmäläiset toisen rokoteannoksen.

– Heinä-elokuussa voisimme lieventää tai jopa poistaa kokoontumisrajoituksia sekä yleisötilaisuuksien osallistujarajoituksia. Elokuussa avattaisiin mahdollisesti myös kolmansien maiden työmatkaliikennettä, mutta tähän liittyy vielä paljon epävarmuuksia, Marin sanoo.

Tavoitellun aikataulun toteutumiseen matkustusrajoituksissa vaikuttaa Marinin mukaan epidemiatilanteen ja rokotekattavuuden lisäksi myös EU:n yhteinen linja kolmansista maista suuntautuvassa matkustamisessa.

– Vaikka epidemiatilanne Suomessa on viimeviikkoina mennyt parempaan suuntaan, on meidän silti varauduttava myös siihen, että tilanne voi muuttua. Lisäksi naapurimaiden tilannetta tulee seurata tarkoin.