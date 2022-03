Koronarajoitukset loppuvat Uudellamaalla

Aluehallintovirasto muistuttaa, ettei epidemia kuitenkaan ole ohi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole jatkamassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tiistaihin asti voimassa olevaa määräystä, joka velvoittaa tiloista vastaavat toimijat järjestämään toiminnan tiloissaan niin, että lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä voidaan ehkäistä.

Keskiviikosta alkaen missään Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella ei ole enää voimassa viraston asettamia koronarajoituksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä alueen kuntien lausuntojen valossa sairaalahoidon tarve on edelleen tasaantunut ja erityisesti tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on vähentynyt, eikä rajoitusten jatkamista arvioida välttämättömäksi.

Virusta on kuitenkin edelleen runsaasti liikkeellä.

– Kun viranomaisten määräämiä rajoituksia puretaan, ihmisten omaehtoiset toimet, kuten hygieniasuositusten noudattaminen ja rokotteiden ottaminen, korostuvat epidemian hallinnassa, muistuttaa ylijohtaja Merja Ekqvist Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo tiedotteessa.

– Seuraamme epidemiatilanteen kehittymistä alueellisissa koronaryhmissä ja olemme varautuneet tekemään uusia päätöksiä, jos tilanne heikkenee uudelleen ja uhkaa terveydenhuollon kantokykyä. Kaikki varmasti toivomme, että uusia rajoituksia ei enää tarvita, ja meillä kaikilla on omalla vastuullisella toiminnallamme mahdollisuus vaikuttaa epidemian talttumiseen, Ekqvist jatkaa.

Vaikka aluehallintoviraston asettama tilojen terveysturvalliseen käyttöön velvoittava määräys on päättymässä myös Uudellamaalla, koko Suomessa on edelleen voimassa yleisiä hygieniavaatimuksia koskeva tartuntatautilain pykälä 58 c. Se koskee kaikkia yleisölle avoimia ja asiakkaille ja osallistujille varattuja toimitiloja ilman erillistä viranomaispäätöstä, ja on voimassa kesäkuun loppuun asti.

Ravintoloita velvoittaa oma tartuntatautilain pykälänsä, jossa on vastaavat vaatimukset. Ravintoloiden rajoitukset, jotka koskivat muun muassa anniskelua, aukioloaikaa, asiakasmäärää ja istumapaikkoja, purettiin valtioneuvoston päätöksellä 1. maaliskuuta alkaen.