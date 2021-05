Koronaraivo Intiassa: Sadat ahtautuivat hevosen hautajaisiin

Intiassa on hämmästelty eteläisessä Karnatakan osavaltiossa otettuja kuvia ja videoita hautajaisiin osallistuneesta valtavasta väkijoukosta.

Paikallisen kylän asukkaat olivat osallistuneet uskonnolliselle järjestölle kuuluneen hevosen siunaustilaisuuteen vastoin koronarajoituksia. India Times -lehden mukaan hevosen ruumiille jätettiin kukkia, minkä jälkeen asukkaat kävelivät tiiviissä kulkueessa ilman maskeja.

Poliisi on ilmoittanut eristäneensä kylän ulkomaailmasta kahdeksi viikoksi ja aloittaneensa asukkaiden virustestauksen.

Tilaisuuden järjestäjiä vastaan on nostettu syytteet, sillä Karnatakan sulkutilan vuoksi kokoontumiset on kielletty ainakin heinäkuun 7. päivään asti.

Intiassa on taisteltu viime viikot nopeasti levinneen koronaviruksen pysäyttämiseksi.

Tapausmäärät ovat laskeneet toukokuun alun jälkeen, mutta päivittäisiä tartuntoja on edelleen yli 220 000 kappaletta. Kuolemantapauksia on ilmoitettu noin 4 000 päivässä.

#WATCH Hundreds of people were seen at the funeral of a horse in the Maradimath area of Belagavi, yesterday, in violation of current COVID19 restrictions in force in Karnataka pic.twitter.com/O3tdIUNaBN

— ANI (@ANI) May 24, 2021