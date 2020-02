Koronapotilaat tanssivat Kiinan valtion median videolla

Kiinan valtiollinen kansainvälinen media CGTN kertoo Twitterissä tanssin tuoneen ”optimismia ja huvia” koronaviruspotilaita hoitavaan sairaalaan.

Kiinan median julkaisemalla videolla (alla) näkyy suojapukuun pukeutunut lääkäri opettamassa tanssiliikkeitä hänen ympärillään seisoville potilaille.

– Lääkärillä on lahjoja!, CGTN:n päivityksessä todetaan.

Video on kuvattu sairaalassa koronaepidemian keskuksena tunnetusssa Wuhanissa. Lievistä oireista kärsivien koronapotilaiden kerrotaan pyytäneen lääkäriä opettamaan heille perinteinen uiguuritanssi.

Doctor's got talent!

A doctor from NW China's Xinjiang at a makeshift hospital in #Wuhan was asked by patients with mild #coronavirus symptoms to teach them a traditional Uygur dance, bringing optimism and fun to the hospital #COVID19 pic.twitter.com/jNpjcl3uZH

— CGTN (@CGTNOfficial) February 12, 2020