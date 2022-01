“Koronapilleri muuttaa kaiken” – aaltojen uskotaan lieventyvän

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pfizerin toimitusjohtajan mukaan virus jää kiertämään usean vuoden ajaksi.

Pfizer-lääkeyhtiön toimitusjohtaja Albert Bourla uskoo, että tämänhetkinen omikron-aalto on viimeinen koronan muoto, joka vaatii laajoja rajoitustoimia. Näin kertoo The Times of Israel.

Bourla sanoo tämän olevan mahdollista rokotteiden ja uusien lääkkeiden avulla. Bourlan mukaan koronavirus jää kuitenkin hyvin todennäköisesti kiertämään maailmassa usean vuoden ajaksi.

Hän antoi haastattelun ranskalaiselle BFM TV:lle ilmoittaessaan lääkeyhtiön investointipaketista Ranskaan.

Bourla kehui rokotteiden tehokkuutta ja turvallisuutta. Hänen mukaansa ihmiset tarvitsevat edelleen tehosterokotteita.

– On tärkeää, että ihmiset saavat kolme annosta Pfizerin koronavirusrokotetta. Ihmiset todennäköisesti tarvitsevat vuosittaisia tehosterokotteita, vaikka immuunipuutteiset saattavat tarvita niitä neljän kuukauden välein.

Albert Bourlan mukaan yhtiön kehittämä pillerinä otettava koronalääke Paxlovid, jota hän nimitti ”game-changeriksi”, muuttaa kaiken. Pillerin avulla voidaan tehokkaasti ehkäistä vakavan tautimuodon kehittymistä.

Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.