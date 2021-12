Koronapassin kriteereihin muutos? ”Emme voi jäädä rokottamattomien panttivangiksi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos passia ei saisi enää negatiivisella testituloksella, tämä voisi rajata rokottamattomia yhteiskunnan ulkopuolelle.

Hallitus linjasi eilen koronapassin väliaikaisesta hyllylle panosta kohtalaisen ja korkean riskin tilaisuuksissa ja toiminnoissa. Syynä on omikron-virusmuunnos, joka kykenee tarttumaan myös kahdesti rokotettuihin, vaikka heillä tauti on rokottamattomiin verrattuna pääsääntöisesti lievempi.

Samaan aikaan keskustelua käydään jo siitä, pitäisikö koronapassin saamisen kriteereitä jatkossa muuttaa niin, että negatiivinen testitulos ei siihen enää oikeuttaisi.

– Koronapassia olisi syytä harkita muutettavaksi vain rokotettujen ja taudin sairastaneiden todistukseksi. Yhteiskunnan on oltava avoin mahdollisimman monelle, emme voi jäädä rokottamattomien panttivangiksi. Suurin riski sairaalahoitoon on rokottamattomilla, twiittaa kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajan Markku Tervahauta kuvasi nykyisen koronapassin ongelmia Ylen Ykkösaamussa (18.12) – rokottamattomiin liittyvien tartuntariskien näkökulmasta.

– Kun omikron näyttää aika hyvin tartuttavan myös rokotettuja, koronapassitilaisuuksissahan saattaa käydä niin, että testillä sinne menevä rokottamaton meneekin itse asiassa hakemaan sieltä taudin. Ja tämä ei ole tietenkään tarkoituksenmukaista, Tervahauta katsoi ohjelmassa.

Jos koronapassia ei saisi jatkossa enää negatiivisella testituloksella, se suojelisi rokottamattomia tartunnoilta, mutta saattaisi rajata heitä monien yhteiskunnan toimintojen ulkopuolelle. Toisaalta monet katsovat, ettei yhteiskunta saisi jatkossa jäädä rokottamattomien panttivangiksi.

Uuden Suomen haastatteleman sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön Taneli Puumalaisen mukaan koronapassin kriteerien muuttamisesta on käyty keskustelua:

– En sanoisi, että tätä on valmisteltu. Tästä asiasta on keskusteltu, ja on ehkä pohdittu aiempia perustuslakivaliokunnan ja perustuslakioppineiden kommentteja siitä, että tämä olisi Suomen juridisessa ympäristössä erittäin hankalasti toteuttava asia. Tämä johtaisi väistämättä keskusteluun siitä, että onko rokottamattomilla enää yhteiskunnallisen osallisuuden mahdollisuutta ja ovatko perusteet niin välttämättömiä, että tähän pitäisi mennä.

