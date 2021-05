“Koronapassille ei ole vaihtoehtoa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maailman kiireisimmän lentokentän toimitusjohtajan mukaan rokotepassien käyttö on ainoa keino matkailun avaamiseen.

Muun muassa EU, maailman rikkaimpien maiden ryhmä G20 ja Kansainvälinen Lentokenttäyhdistys kehittävät parhaillaan omia versioitaan koronapassijärjestelmästä, uutisoi BBC.

Rokotepassia on viimeaikoina kritisoitu epätasa-arvoistavana. Muun muassa maailman terveysjärjestö WHO totesi viime kuussa, että rokotepassi saattaisi tuoda mukanaan eettisiä ongelmia, ja että sen käyttöä olisi syytä harkita tarkkaan ”erityisesti, kun koronarokoitteita on jaettu niin eriarvoisesti”.

Dubain lentokentän toimitusjohtajan Paul Griffithsin mukaan rokotepassien käyttö on kuitenkin ainoa tie matkailusektorin toipumiseen.

Griffiths painottaa, että sektorin on tärkeää keskittyä koronan riskien hallintaan, taudin totaalisen välttämisen sijaan.

– Mielestäni ongelma ei ole rokotepassi ja sen aiheuttama eriarvoisuus. Suurempi ongelma on itse tasa-arvoisen rokotusohjelman kehittäminen.

– En usko, että maailma selviää ilman ulkomaanliikennettä paljoa pitempään. Sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia alkaa olla liikaa. Dubain lentokentälläkin on työntekijöitä jouduttu vähentämään 8 500:sta 2 500:aan. On toki ymmärrettävää miksi maat ovat varuillaan, Griffiths sanoo.