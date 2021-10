Koronapassi nosti rokotusintoa Varsinais-Suomessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronan ilmaantuvuus on kääntynyt Varsinais-Suomessa laskuun.

Sairaalakuormitus on kuitenkin pysynyt samanlaisena kuin edeltävinä viikkoina. Koronapassin käyttöönotto viime viikonloppuna sai ihmiset hakeutumaan rokotukseen, tiedottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Koronavirustaudin tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 122. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 148. Positiivisten testien osuus kaikista testeistä on myös laskenut ja on nyt 6,5 prosenttia.

Sairaalakuormitus on yhä korkea ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa Tyksissä on tällä hetkellä hoidossa kuusi koronapotilasta osastohoidossa ja viisi tehohoidossa.

Neljän viime viikon aikana (viikot 38-41) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa alkoi 41 hoitojaksoa koronavirusinfektion vuoksi. Näistä potilaista 30 oli kokonaan rokottamattomia, viisi oli saanut yhden rokotteen ja kuusi kaksi rokoteannosta.

Sairaalakuormituksen ennakoidaan pysyvän lähipäivinä vähintään nykyisellä tasollaan.

Rokotuskattavuus on Varsinais-Suomessa 12 vuotta täyttäneiden joukossa ensimmäisen annoksen osalta 85,9 prosenttia ja toisen annoksen kohdalla 74,6 prosenttia.

– Meillä on korkein ensimmäisen annoksen rokotusprosentti ruuhka-Suomessa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Itä-Suomessa, jossa on korkein rokotuskattavuus maassamme, on vanhempaa väestöä kuin Varsinais-Suomessa.

Rokotettujen määrä Varsinais-Suomessa on kasvanut viime viikkojen aikana melko hitaasti ensimmäisen rokoteannoksen osalta.

– Varsinais-Suomessa noin 53 000 kaksitoista vuotta täyttänyttä asukasta, jotka eivät ole vielä ottaneet yhtäkään rokotusta. Tämä luku on hitaasti pienentynyt. Viime viikolla (viikko 41) ensimmäisiä rokoteannoksia annettiin kuitenkin noin 2 200, kun edeltävinä viikkoina määrä on jäänyt alle 2 000. Todennäköisesti koronapassin käyttöönotto on lisännyt rokotushalukkuutta, Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila sanoo.