Koronapassi jumiutui Suomessa – näin sitä tarvitaan Virossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Etelänaapurissa passi on mahdollistanut yhteiskunnan avaamisen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus antoi koronapassia koskevan esityksen eduskunnalle tällä viikolla, mutta Virossa vastava passi on ollut käytössä jo elokuun lopusta lähtien.

Matkailuportaali Visit Estonian mukaan koronatodistus vaaditaan täysi-ikäisiltä kaikissa julkisissa paikoissa, kuten teattereissa, konserttisaleissa, museoissa, näyttelyissä sekä ravintoloissa, baareissa ja kahviloissa. Myös urheilu- ja harrastustapahtumiin tai yleisiin saunoihin sekä kylpylöihin ei ole asiaa ilman todistusta.

Passi on mahdollistanut sen, että koronarajoituksia on pystytty Virossa keventämään.

Suomessa on ihmetelty sitä, miksi hallitus sai esityksensä koronapassista valmiiksi vasta nyt, kun Virossa ja monessa muussa Euroopan maassa se on ollut arkipäivää jo pitkään. Hallitusta on syytetty viivyttelystä, ja varsinkin koronarajoituksista pahoin kärsineet kulttuuri- ja tapahtuma-alat ovat vaatineet passin käyttöönottoa.

Koronapassista keskusteltiin keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa. Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa hämmästeli hallituksen hidastelua.

– Tuo sydämetön viivyttely on aiheuttanut valtavaa inhimillistä ja taloudellista tuhoa. Jos meillä olisi ollut koronapassi ajoissa, yritykset ja tapahtuma-ala olisivat voineet toimia, mutta hyvä, että voititte ideologisen vastenmielisyyden koronapassia vastaan ja toitte tämän esityksen, Sarkomaa sanoi.

Hallituksen esityksen mukaan koronapassin käyttöönotto tarkoittaisi sitä, että henkilö voisi näyttää EU:n koronatodistusta esimerkiksi sisäänpääsyn yhteydessä eri tilaisuuksissa tai tapahtumissa. Henkilöllä pitäisi siis olla todistus koronarokotuksesta, todistus koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronasta.