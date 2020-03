Ukrainassa levitettiin koronapaniikkia nettikampanjalla

Ajatushautomo syyttää operaatiosta venäläisiä toimijoita.

Venäjän väitetään lietsoneen levottomuuksia Ukrainassa koronavirukseen liittyvän disinformaation avulla.

Amerikkalaisen Institute for the Study of War -ajatushautomon mukaan ”todennäköisesti venäläiset toimijat” aloittivat kampanjan Kiinasta tehtyjen evakuointilentojen saavuttua Ukrainaan.

Ukrainan viranomaiset eivät ilmoittaneet helmikuun alussa karanteenilaitosten tarkkaa sijaintia. Niukka viestintälinja kiihdytti aihetta koskeneita huhuja erityisesti sosiaalisessa mediassa. Sadat mielenosoittajat hyökkäsivät evakuoitujen autosaattuetta vastaan helmikuun 20. päivänä Novi Sanzharyssa.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Venäjä aloitti tammikuun puolivälissä ”maailmanlaajuisen informaatio-operaation” koronaviruksen leviämisestä. Sitä toteutettiin television, verkkosivustojen ja sosiaalisen median feikkiprofiilien avulla useilla kielillä. Profiileita oli aiemmin käytetty Syyrian sotaan ja Ranskan keltaliiviprotesteihin liittyvään viestintään.

Feikkiprofiilit ovat levittäneet salaliittoteorioita, joiden mukaan uusi koronavirus olisi Yhdysvaltain luomus. 1980-luvulla Neuvostoliiton tiedustelupalvelu KGB levitti vastaavia väitteitä HIV:n alkuperästä.

Institute for the Study of Warin analyysissa operaation arvellaan tähdänneen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyn painostamiseen Itä-Ukrainan suhteen. Alueen separatistitaistelijat käynnistivät samoihin aikoihin poikkeuksellisen laajan hyökkäyksen Ukrainan armeijaa vastaan.

– Kreml lisää taloudellista, sotilaallista ja diplomaattista painetta Ukrainaa vastaan. Tavoitteena on vähentää Zelenskyn liikkumatilaa rauhanprosessissa, analyytikko George Barros kirjoittaa.

