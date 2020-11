Satu Schauman on Nykypäivän ja Verkkouutisten toimittaja.

Tempoilevuus näkyy suhtautumisessa lasten ja nuorten harrastustoimintaan.

Pääkaupunkiseudulla on nyt vaikea pysyä koronarajoitusten perässä. Vasta pari päivää sitten voimaan tulivat rajoitukset, jotka kieltävät yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja kokoontumiset.

Käytännössä teatterit menivät kiinni ja konsertteja perutaan. Yläkouluissa on totuteltu maanantaista lähtien maskisuosituksiin, uimahallien kävijämäärät puolitettu ja aikuisten joukkuelajit keskeytetty ainakin kolmeksi viikoksi.

Myös ”koronalingoiksi” epäilty yökahvilatoiminta ajetaan nyt alas. Jatkossa ravintolat voisivat avata ovensa uudelleen vasta aamuviideltä.

Pääkaupunkiseudun alati pahenevaan koronastilanteeseen on syytä suhtautua vakavasti. Silti voi hämmästellä, miksi tulossa on ämpärillinen entistäkin järeämpiä toimia ennen kuin jo päätettyjen vaikutuksista tilanteeseen on minkäänlaista näyttöä.

Huomenna eli torstaina odotettavissa on jo uusia päätöksiä koskien julkisten tilojen, kuten uimahallien, urheiluhallien ja liikuntatilojen, mahdollisesti kirjastojen sulkemisesta kokonaan. Vasta samana päivänä tulevat voimaan määräykset koskien yökahviloita, minkä odotetaan hillitsevän juhlintaa ja koronan leviämistä Helsingin yössä.

Urheiluhallien ja liikuntatilojen sulkeminen merkitsisi mitä todennäköisimmin myös stoppia lasten ja nuorten harrastustoiminnalle, mikä olisi jossain määrin yllättävä täyskäännös. Aiempien linjausten mukaan koronaviruksen leviämisvaiheessakin lasten ja nuorten harrastusten kohdalla tulisi käyttää ”erityistä harkintaa”.

– Kun valtioneuvostossa tehtiin suosituksia koronarajoituksista, minulle oli todella tärkeä periaatteellinen asia, että lasten ja nuorten harrastaminen haluttiin poikkeuksellisenakin aikana turvata. Sillä on valtava merkitys lasten ja perheiden hyvinvointiin, urheilusta vastaava ministeri Annika Saarikko (kesk.) painotti vielä viime viikon torstaina (19.11) Helsingin Sanomien haastattelussa.

Koronavirustilanne on vakava, mutta vauhtiin, joilla koronarajoituksia nyt ollaan tiukentamassa, liittyy samalla poliittista painostusta ja arvovaltapeliä kohdistuen pääkaupunkiseudun päättäjiin.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) arvosteli jo viime viikolla toimia riittämättömiksi. Pääkaupunkiseudun tilannetta luonnehti ”hälyttäväksi” myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kehotukset ryhdistäytymisestä, koronakurista, valmiuslailla ”pelottelu” ja lennosta muuttuvat rajoitukset voivat kääntyä myös itseään vastaan, jos ihmiset ahdistuvat eivätkä pysy perässä, missä mennään. Kuinka kauan tämä jatkuu ja mitä kenties on vielä tulossa.

Rajoitustoimet kohdistuvat laaja-alaiseen joukkoon ihmisiä, joilla on oikeus kysyä myös perusteita niiden perään.

Keväällä tehtiin jossain määrin myös paniikkiratkaisuja, joiden ei soisi nyt toistuvan.

