Koronapainajainen: Montako yksi viruksen saanut tartuttaa?

Uuteen koronavirustautiin oli keskiviikkoiltana kuollut Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan 133 ihmistä. Tartuntoja oli vahvistettu 6165 ja epäiltyjä tapauksia on yli 9200 kappaletta. Suomessa tartuntoja on yksi.

Viruksen leviämiskyvystä ja muista ominaisuuksista on esitetty ensitietojen pohjalta vaihtelevia arvioita. Lancasterin yliopiston viimeviikkoisessa mallissa yhden sairastuneen arvioitiin levittävän tautia keskimäärin 3,6–4 henkilölle, mikä tarkoittaisi Wuhanissa hälyttävää yli 350 000 tartuntaa helmikuun 4. päivään mennessä.

Tutkijoiden mukaan vain viisi prosenttia tautitapauksista oli tunnistettu. Tartuntamäärää kuvaavaa R0-arvoa korjattiin pian reilusti alaspäin, noin 2,5:een.

Lontoossa sijaitsevan infektiotauteja mallintavan CMMID-laitoksen tuoreessa raportissa tartuntatahdin arvioidaan vaihdelleen välillä 1,5–4 ennen matkustusrajoitusten asettamista tammikuun 23. päivänä. R0-arvo oli tammikuun alussa todennäköisesti yli kaksi.

Laskelma on ennusteessaan varovaisen optimistinen. Tutkijoiden mukaan on vahvaa näyttöä siitä, että tartuntatahti on hidastunut tammikuun alun huippukauden jälkeen.

– Mallimme mukaan Wuhaniin liittyviä tartuntoja havaitaan vielä lähipäivinä ulkomailla, mutta niiden määrä tulee vähitellen laskemaan. Arvioihin sisältyy merkittävää epävarmuutta tammikuun 23. päivän jälkeen, sillä kansainvälisistä tapauksista on vaikeampi saada tietoja rajoitusten asettamisen jälkeen, tutkijat toteavat.

We've made an interactive tool to visualise the effectiveness of airport screening for detecting #2019nCoV cases. Adjust travel times, incubation period length, screening sensitivities and more at https://t.co/V0jWLGWpY3 @cmmid_lshtm @samclifford @StfnFlsch @rozeggo pic.twitter.com/pPGyS9Ef6i

We combined multiple datasets with a mathematical model to estimate how R0 has varied over time in Wuhan. We found R0 has likely fluctuated between 1.5-4, with strong indication that R0 was above 2 in early Jan. More info and context below… https://t.co/BKNZmJJK5r 1/ pic.twitter.com/rmLI5FuPfu

— Adam Kucharski (@AdamJKucharski) January 28, 2020