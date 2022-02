Koronaoireen syy saattoi vihdoin paljastua: Tämän takia hajuaisti katoaa

Eräs koronaviruksen tunnistettavimpia oireita on läpi pandemian ollut hajuaistin yllättävä menettäminen. Oireen on aiemmin uskottu kertovan viruksen kyvystä iskeä hermosoluihin. Tuoreen tutkimuksen mukaan tämä ei kuitenkaan näytä olevan hajuaistin menettämisen takana.

Cellissä julkaistun Yhdysvaltain NYU Grossman School of Medicinen ja Columbia Universityn tutkijoiden johtaman tutkimuksen perusteella koronavirustartunta vaikuttaa pikemminkin hajua aistivien solujen pinnan reseptorien toimintaan kuin iskee itse hermosoluihin.

Tutkijoiden mukaan viruksen ilmaantuminen hermosolujen lähelle aiheuttaa immuunireaktion, joka vaikuttaa voimalla hajuja aistivien hermosolujen pinnan proteiinien toimintaan, vaikka virus ei itse soluja tartutakaan.

Tutkimus voikin avata koronaviruksen vaikutuksia muihinkin hermosoluihin ja selittää tautiin liitettyjä neurologisia oireita kuten esimerkiksi niin sanottua ”aivosumua”.

– Löydöksemme tarjoavat ensimmäisen mekanistisen selityksen hajuaistin menetykselle COVID-19:ssä ja siihen, kuinka tämä voi liittyä pitkän koronataudin biologiaan, tutkimusta tekemässä ollut NYU:n professori Benjamin tenOver sanoo Science Dailyn mukaan.

Tutkijat arvioivat, että vastaava immuunireaktio voisi säilyä aivoissa pitkäänkin. Tämä puolestaan saattaisi mahdollisesti selittää viruksen kohdalla joissain tapauksissa tavattua pitkittynyttä neurologista oireistoa.

New paper in Cell on the mechanism of Covid induced loss of smell. In short, the most likely explanation stems from widespread down-regulation of olfactory receptors and of their signaling components, rather than infection of, or damage to, neurones. https://t.co/x3giRivuQj

