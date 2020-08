Koronaohje hämmensi – ”viranomaisen tottelemattomuutta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aluehallintoviraston mukaan yli 50 hengen tapahtumia saa järjestää vain, jos turvallisuus varmistetaan.

Aluehallintovirasto (AVI) tiedottaa, ettei virheellisen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauskirjeen perusteella maanantaina tehtyjä päätöksiä ole syytä muuttaa.

Ratkaisu kerää kiitosta Firenzen European University Instituten kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheininiltä. Hän tulkitsee, ettei viranomainen totellut asiassa ministeriötä.

– Tämä edustaa tervetullutta viranomaistottelemattomuutta. Ei Suomi tai maan hallitus ole tässä mokannut vaan STM. Tällä liikkeellä voidaan saada Suomen koronastrategian uskottavuus palautetuksi. Hyvä AVI, Scheinin tviittaa.

Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo puolestaan päivittelee tiedottamista ”tempoilevaksi tapahtuman järjestäjien kannalta”, mutta arvioi, että ratkaisu tulee nykytilanteessa varmasti vähentämään koronaviruksen leviämisriskiä.

– Tämä ei ole niin vaikeaa: kokoontumisrajoitukset tiukentuu 500:sta 50:een. STM:n viestintä maanantaina ja AVI:n tiedote tänään on kyllä sen hämmentäviä, että ei ihme, jos ei uutistoimittajatkaan pysy perässä, hän jatkaa.

STM:n ja AVI:n vääntöä ohjeista ehdittiin hämmästellä alkuviikosta. STM tiedotti maanantaina, että sen aluehallintovirastoille lähettämässä ohjauskirjeessä oli virheellisesti puhuttu 50 hengen kokoontumisista, vaikka tarkoitus oli puhua 500 hengen kokoontumisista. Ministeriö lähetti aluehallintovirastoille uuden ohjauskirjeen samana päivänä.

– Aluehallintovirastojen asiantuntijat käsittelivät syyskuuta koskevia päätöksiä ministeriön uuden ohjauskirjeen, kattavan asiantuntijaselvityksen ja -arvioinnin pohjalta tiistaina 25.8.2020. Johtopäätöksenä todettiin, että aluehallintovirastojen 24.8.2020 antamia päätöksiä ei ole aihetta muuttaa, AVI tiedottaa kotisivuillaan.

Viranomaisen mukaan Suomen epidemiologinen tilanne on kehittynyt epäsuotuisaan suuntaan ja todetut COVID-19-tapaukset ja joukkoaltistukset ovat lisääntyneet elokuun aikana.

– Tapahtumiin osallistutaan eri paikkakunnilla, jolloin tapahtumassa altistuneet voivat levittää infektiota laajalle alueelle. Rajoitukset ovat siten välttämättömiä kaikkien aluehallintovirastojen toimialueella, tiedotteessa sanotaan.

AVI:n mukaan syyskuussa saa yhä järjestää myös yli 50 hengen tapahtumia, kunhan niiden turvallisuus varmistetaan.

Viranomainen viittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaan ohjeeseen koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Siinä edellytetään muun muassa, että osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen. Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, on ihmisiä muistutettava turvaväleistä ja autettava pitämään niitä. Järjestäjän on myös ohjeistettava turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Vaikka ohjetta on laajasti tulkittu niin, että tilaisuuksien järjestämiselle on nyt tullut uusia rajoituksia. Tiedottaa opetus- ja kulttuuriministeriö, että asia ei ole näin.

– AVIen tämän päivän päätökseen liittyen: Ei lisärajoituksia tilaisuuksien järjestämiselle. Yli 50 hengen tilaisuuksia voi edelleen järjestää, kunhan niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjetta. Isojakin tilaisuuksia voi järjestää ohjetta noudattaen, ministeriö tviittaa.

