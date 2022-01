”Koronanyrkin torjuminen oli hallituksen ensimmäinen ja suurin virhe”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan hallitus on ollut auttamattomasti myöhässä.

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi moittii hallituksen päätöksentekoa liian hitaaksi koronavirustilanteen hoitamisessa.

Omikronmuunnoksen myötä koronatartuntojen määrä on kasvanut huomattavasti, mikä on johtanut siihen, että kaikkia sairastuneita ei enää voida testata tai jäljittää.

– Onko siitä hyötyä, että potilas saadaan kiinni siinä vaiheessa, kun eristys on jo ohi. Ei ole, Marko Kilpi toteaa tiedotteessa.

– Siitä johtuen moni alue on itsenäisesti päättänyt luopua hallituksen koronastrategian mukaisesta laajasta testaamisesta ja jäljityksestä, koska hallituksen päätökset viipyvät ja strategiaa ei ole pystytty päivittämään pandemian tilanteen mukaan. Omikron on osoittanut, että päätöksiä pitää tehdä nopeammin.

Uudenmaan kunnat kertoivat maanantaina, että ne luopuvat koronastrategian mukaisesta laajasta testaamisesta ja jäljityksestä. Helsingin pormestari Juhana Vartiainen toivoi, että hallitus päivittäisi strategiaa vastaamaan nykyistä epidemiatilannetta.

Myös Kilpi kaipaa pikaista päivitystä Suomen viralliseen koronastrategiaan. Kilven mukaan lääkärien ja hoitajien aikaa menee nyt turhaan “byrokratian pyörittämiseen”, mikä on johtanut siihen, että kiireetön hoito on ruuhkautunut.

– Yhtenä koronatilanteen ajan ongelmana on ollut päätöksen teon hitaus. Monissa kohdin hallitus on ollut auttamattoman myöhässä, yhdistettynä huonoon viestintään, sekä päätöksenteon ennakoimattomuuteen, joka on tehnyt tilanteesta kestämätön niin kansalaisten kuin yritysten ja palveluntuottajien näkökulmasta, Marko Kilpi sanoo.

Kansanedustajan mukaan hallitus teki suurimman virheen heti pandemian alkuvaiheessa, kun se torjui presidentti Sauli Niinistön esityksen koronanyrkin perustamisesta.

– Pandemian alkuvaiheessa presidentti Niinistö esitti koronanyrkin perustamista ja sen torjuminen oli hallituksen ensimmäinen ja heti suurin virhe, se aiheuttaa edelleenkin ongelmia.

– Omikron on viimeistään osoittanut, että pitää pystyä tekemään nopeita päätöksiä, ennakoitavaa toimintaa ja selkeää viestintää.

Kansanedustaja jätti asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.