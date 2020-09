Viruksen vasta-aineet voivat kadota kuukaudessa

Tutkijat ovat kiistelleet keväästä lähtien siitä, kuinka pitkään mahdollinen immuniteetti koronavirukselta keskimäärin kestää.

Oireettomien ja lieväoireisten potilaiden kehojen on havaittu tuottavan vähemmän verestä löytyviä vasta-aineita. Todellinen kuva voi olla monimutkaisempi, sillä monilla arvioidaan olevan T-soluihin pohjautuvaa immuniteettia jo aiempien infektioiden vuoksi.

Nanjingin yliopiston tuore tutkimus antaa pessimistisemmän arvion suojan kestosta. Tutkijat seurasivat vajaan kahden kuukauden ajan 26 potilasta, joista seitsemän oli sairastanut Covid-19:n vakavan taudinkuvan.

Lähes kaikilta löydettiin verikokeissa vasta-aineita SARS-CoV-2-virusta vastaan.

PLOS Pathogens -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan yli 80 prosentilla oli jonkinasteita neutralisoivaa vaikutusta virusta vastaan, mutta vain pienellä osalla se arvioitiin riittävän vahvaksi.

Kolme tai neljä viikkoa sairaalasta kotiutumisen jälkeen vasta-aineiden neutralisoiva vaikutus heikkeni huomattavasti.

Imperial College London -yliopiston professori Danny Altmann huomauttaa, että immuunivasteen tehosta tullaan saamaan syksyn aikana lisätietoja. Neutralisoivia vasta-aineita löytyy noin 80 prosentilta potilaista.

– Emme tiedä, kuinka huonoja nämä uutiset ovat, kunnes saamme tietoja B-solujen kyvystä puolustaa kehoa uudelta infektiolta, Altmann sanoo.

Antibody responses in COVID-19 patients could guide vaccine design

Featured research from Chao Wu, Rui Huang and colleagues at #NanjingUniversity

Press release here: https://t.co/rYJrTLgz7m

Full article here: https://t.co/89GrRGiHqa pic.twitter.com/QBjNRRXqrg

— PLOS Pathogens (@PLOSPathogens) September 10, 2020