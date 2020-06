Koronan varjolla tuodaankin muita lakeja – miksi?

Sovitusta poiketen eduskunnassa hyväksytään muutakin kuin ei-kiireellistä.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho ihmetteli maanantaina eduskunnan täysistunnossa, miksi käsittelyssä oli hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä.

– On erittäin ikävää, että tänne tuodaan ei-kiireellisiä lakeja meidän hyväksyttäväksi. Koska meillä on valiokunnissa rajattu asiantuntijakuulemiskäytäntö, meillä on etäkuulemisia ja ainakin muiden valiokuntien osalta myöskin rajattu asiantuntijakuulemisia, niin on kohtuutonta, että tänne tuodaan lakiesityksiä, jotka eivät ole kiireellisiä koronaan liittyviä, niin kuin on periaatteessa sovittu, Mia Laiho arvosteli.

Hänen mukaansa ”parlamentarismi näyttää toteutuvan joissain asioissa mutta joissain asioissa ei”.

Myös kokoomuksen Timo Heinonen ihmetteli, mihin jäi eduskunnan herrarsmies- tai herrasnaissopimus. Sen mukaan eduskunnan käsittelyyn ei tuoda muita kuin kiireellisiä asioita korona-aikana.

– Tähän olisi syytä kyllä saada vastaus, ja katse kääntyy suurimman hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajaan, edustaja Antti Lindtmaniin. Mikä on ollut se koronaan liittyvä syy, että tämä asia on haluttu tuoda eduskunnan käsittelyyn kiireellisellä aikataululla ja myös rajatulla kuulemisella ja toisaalta sitten myös, ymmärtääkseni, rajatulla äänestyksellä, Heinonen kysyi.

– Millä tavalla tämä asia liittyy koronaan ja siihen, että tämä pitää parlamentarismin pelisääntöjä venyttäen tai jopa kutistaen täällä eduskunnassa käsitellä? Toivoisin tähän vastausta. Tai mielestäni tämän käsittely olisi syytä siirtää koronan jälkeiseen aikaan.

Tämä olisi Timo Heinosen mukaan ”oikeus ja kohtuus kaikkia muita sinänsä tärkeitä asioita kohtaan, joita tämän koronan poikkeusajan puitteissa ei tänne ole tuotu”.

– Jään odottamaan mielelläni edustaja Lindtmanilta tietoa, miksi tämä asia on haluttu tuoda poikkeusaikana, poikkeusjärjestelyillä ja kiireellisenä eduskuntaan.

Myös PS:n Mari Rantanen huomautti, että ”tähän saliin piti tulla vain koronaan liittyviä kiireisiä lakiesityksiä, kuten pääministeri (Sanna) Marin muutama viikko sitten väkevästi aitiossa todisti, mutta silti tämä laki on täällä nyt käsittelyssä, mikä on vähintäänkin kyllä omituista”.

Antti Lindtman ei vastannut. SDP:sta asiaan otti kantaa kansanedustaja Heidi Viljanen.

– Täällä kysytään, mistä syystä me otamme käsittelyyn nyt tämänkaltaisen asian, kun on sovittu, että ei oteta muita kuin kiireellisiä asioita. Itse en osaa arvioida yhdenvertaisuutta: mikä on semmoinen aika, milloin se on sopivaa tuoda tänne saliin, koska on se hetki, että voimme asettaa rinnakkain kaksi ryhmää, jotka ovat vertailtavissa keskenään samantyyppisesti, haavoittuvia ryhmiä, missä kohtaa on se hetki, kun me voimme tämmöisen asian tänne saliin sitten tuoda, jos meillä täällä nämä olot vielä pitkään jatkuvat, SDP:n Heidi Viljanen perusteli.

Hallituspuolue vasemmistoliiton Matti Semi sanoi ettei tiedä, miksi tämä on tullut käsittelyyn.

– Mutta minulla on semmoinen tapa, että ne työt, mitkä tulevat eteen, on tehtävä ja tehtävä huolella ja hyvin, Matti Semi sanoi.

– Ei ole voinut tehdä, Timo Heinonen huusi väliin.

– Kyllä nämä voi tehdä hyvinkin, Semi jatkoi.

– Rajattu kuulemiset, Heinonen jatkoi.

Semin mukaan ”nämä hommat on hoidettava silloin, kun ne edessä ovat, ja tartuttava töihin, eikä pidä ruveta siirtämään niitä toisten pöydälle, että tehkää te meidän edestä nämä hommat”.