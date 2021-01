”Viruksen variaatio räjäytti määrät, odotimme liian kauan”

Deutsche Welle uutisoi Twitterissä julkaistulla videollaan (jutun alla) koronaviruksesta johtuvasta vaikeasta tilanteesta lontoolaisessa sairaalassa.

Tehohoitolääkäri Carl Waldmann kertoo videolla, että vielä joulukuun alussa ”myrskyn” arveltiin rauhoittuneen. Yhtäkkiä tartuntamääriin tuli kuitenkin raju ryöpsähdys.

− Emme voineet kuvitella, että se voisi olla niin paha. Se johtui siitä, että uusi variantti leviää niin helposti, Waldmann sanoo.

University College Londonin professori Christina Pagelin mukaan ”uusi variantti sai tartuntamäärät räjähtämään”.

− Me jälleen odotimme liian kauan tehdäksemme siitä lopun, terveydenhuollon matemaattisten mallien parissa työskennellyt Pagel sanoo.

Tohtori Carl Waldmann uskoo, että koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset lisääntyvät. Christina Pagelin mukaan muuta hoitoa, kuten syöpäleikkauksia, on jouduttu siirtämään.

− Syöpäleikkausta odottavat potilaat joutuvat olemaan kotona ja miettimään, että heidän kasvaimensa kasvaa. Voi olla, että viivästyksen takia heidän kasvaimensa ei ole enää leikattavissa. Tämä on minulle kuin mentaalista kidutusta, Pagel sanoo.

“Suddenly we’ve had a surge in numbers so huge we couldn’t have imagined it would be as bad. And that’s because this variant spreads so easily, spreads like wildlife.”

UK's frontline workers are struggling to control the spread of the new coronavirus variant. pic.twitter.com/NsnmDjx8I8

— DW News (@dwnews) January 18, 2021