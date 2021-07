Koronan vakavuus voidaan nyt testata jo 15 minuutissa

Israelilaisen MeMed-yhtiön kehittämä uudenlainen koronatestilaite on saanut myyntiluvan Euroopassa.

Tuotetta on tilattu sairaaloihin ainakin Britanniassa. Yhtiön mukaan laite skannaa infektion saaneen henkilön verinäytteen ja etsii siitä kolmea biomarkkeria, jotka kertovat taudinkuvan vakavuudesta.

Kaksi näistä ovat T-soluihin liittyviä proteiineja ja kolmas kertoo kehon tulehdustilasta. Tiedot ennustavat potilaat todennäköisyyttä joutua infektion myötä tehohoitoon.

Koneoppimiseen pohjautuva algoritmi antaa jokaiselle potilaalle pistemäärän nollan ja sadan välillä. Tavoitteena on, että sairaalahoidon voimavaroja voidaan ohjata erityisesti korkean riskiluokituksen henkilöille.

Laitetta testattiin vajaalla 400 potilaalla, joilta oli vahvistettu koronatartunta Israelissa, Saksassa ja Britanniassa. Korkean tuloksen saaneiden henkilöiden havaittiin joutuneen muita todennäköisemmin sairaalaan.

Myös esimerkiksi Oxfordin yliopisto on kehittänyt vastaavia testilaitteita. Imperial College London -yliopisto on ilmoittanut saavansa syksyn aikana valmiiksi verikokeen, jolla voi tunnistaa koronaviruksen aiheuttamat pitkät jälkioireet eli niin sanotun Long Covidin.

