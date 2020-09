Koronan vaikutukset leviävät vientiyrityksiin ja alihankintaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Finnvera on varautunut turvaamaan rahoituksen saatavuutta takausten lisäksi lainoilla.

Koronan aiheuttaman talouskriisin seuraava vaihe voi olla edessä, kun vaikutukset leviävät aiempaa voimakkaammin vientiyrityksiin ja niiden alihankintaketjuihin Suomessa. Rahoitusjärjestelyt ovat vaarassa vaikeutua erityisesti yrityksillä, jotka tarvitsisivat järjestelyjä toistamiseen kriisin aikana.

– Finnvera on varautunut turvaamaan elinkelpoisten yritysten lainarahoituksen saatavuuden takauksilla ja omilla lainoilla kriisin kaikissa vaiheissa, sanoo liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Finnveran rahoituksen painopiste on edelleen takauksissa, mutta Heinilän mukaan yritykset voivat nyt hakea myös lainaa suoraan Finnverasta, jos rahoituksen järjestyminen sitä edellyttää.

– Arvioimme kriisin seuraavan vaiheen käynnistyvän syksyllä, kun vaikutukset leviävät aiempaa voimakkaammin vientiyrityksiin ja niiden alihankintaketjuihin Suomessa. Työllisyyden ja tulevan kasvun näkökulmasta on erityisen tärkeää turvata yritysten rahoituksen saatavuus ja selviytyminen kriisin yli. Olemme varautuneet täydentämään rahoitusmarkkinoita takausten lisäksi myös omilla lainoilla, hän sanoo.

Finnvera on myöntänyt vuoden alusta lähtien lainoja, takauksia ja vientitakauksia jo 1,2 miljardia euroa. Tästä noin miljardi on myönnetty 16.3. jälkeen, jolloin koronakriisin taloudelliset vaikutukset alkoivat aktualisoitua. Rahoitusten keskikoko on noussut alun 100 000 eurosta, kun kriisin vaikutukset ovat levinneet koskemaan useampia toimialoja ja suurempia yrityksiä.

Finnvera keskittyi myöntämään takauksia pankkien myöntämille lainoille nopeuttaakseen yritysten rahoituksen saantia. Takaukset ovat jatkossakin ensisijainen rahoituskeino, mutta 14.9. alkaen yritykset voivat jälleen hakea käyttöpääomalainaa myös suoraan Finnverasta.

Finnveran myöntämä käyttöpääomalaina on tarkoitettu tilanteisiin, joissa yrityksen rahoitus ei muutoin järjestyisi. Lainaa ei voi käyttää rahoittajan olemassa olevien saatavien poismaksamiseen.

Yritykset voivat myös hakea Finnveran kasvulainaa eli juniorilainaa oman pääomansa vahvistamiseen, mikä helpottaa yritysten mahdollisuuksia saada ulkopuolista rahoitusta.

– Jos koronatartuntojen toinen aalto kiihtyy ja tuo mukanaan rajoitustoimenpiteitä, pienten yritysten rahoitusjärjestely- ja lisärahoitustarve kasvaa uudelleen nopeasti, Heinilä arvioi.

Finnvera arvioi rahoitusjärjestelyjen vaikeutuvan erityisesti niillä yrityksillä, jotka tarvitsisivat järjestelyjä toistamiseen.

– Lyhennysvapaita myönnettiin keväällä tyypillisesti puoleksi vuodeksi, ja näiden yritysten paluu normaaleihin lyhennysohjelmiin lähestyy. Asiakkaiden kannattaa olla lyhennysohjelmien jatkosta yhteydessä omaan pankkiinsa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera joustaa järjestelytarpeissa, ja toivomme joustoja koko rahoitusjärjestelmältä, Heinilä sanoo.