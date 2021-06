Koronan väheneminen hidastui, ulkomailla saadut tartunnat lisääntyivät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viranomaisten mukaan tilannekuva on ”toiveikas”.

Ylilääkäri Otto Helveen mukaan viime viikolla Suomessa ilmoitettiin 514 uutta tartuntaa. Tämä on vain noin 40 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla.

Sosiaali- ja terveysministeriö piti viikottaisen koronainfon torstaina yhdessä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Siellä todetun mukaan yleiskuva on ”rauhallista, mutta epidemia ei ole ohi”.

14 vuorokauden ilmaantuvuus on edelleen laskenut ja on nyt 19 per 100 000 asukasta.

Helveen mukaan sairaalahoidon tarve ja alkavienhoitojaksojen ennuste pienenevät edelleen. HYKSin erityisvastuualueella on noin 60 prosenttia kaikista sairaalapotilaista.

– Tilannekuva juhannuksen alla on toiveikas. Rauhallisemman syksyn edellytykset luodaan kesän aikana, tilaisuudessa todettiin.

Delta-muunnosvirustapauksia Suomessa on todettu 300.

Valtakunnallisesti epidemia supistuu ja valtaosalla alueista koronavirustartuntoja todetaan hyvin vähän. Puolet tartunnoista viime viikolla eli 241 tartuntaa 514:sta oli HUS:n alueella, toiseksi eniten eli 79 Pirkanmaalla.

Ulkomailla saatujen koronatartuntojen suhteellinen osuus on nopeasti noussut kolmannekseen. Myös jatkotartuntoja on nyt tuplasti enemmän eli 5,2 prosenttia.