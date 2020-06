Maailma varautuu viruksen toiseen aaltoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tärkeintä on tartuntaketjujen jäljittäminen, professori sanoo.

Koronaviruksen uudet tartuntaryppäät herättävät kansainvälistä huolta taudin toisesta aallosta, kirjoittaa The Observer. Viime viikkojen aikana uusia ryppäitä on todettu Saksassa, Etelä-Koreassa ja Kiinassa, toisin sanoen maissa, joissa viruksen uskottiin olevan jo aisoissa.

Kun viruksen itämisaika lisäksi on kaksi viikkoa, ja myös oireeton kantaja pystyy tartuttamaan viruksen, seuraavat terveysviranomaiset ympäri maailman tilannetta tarkasti. Etelä-Korea on jo ensimmäisenä ilmoittanut pandemian toisen aallon iskeneen.

Maailman terveysjärjestö WHO ei kuitenkaan ole termiä käyttänyt, eikä toisen aallon määritelmästä vallitse tiedeyhteisössä täyttä yksimielisyyttä.

Asiantuntijat kehottavat kuitenkin nopeisiin toimiin tartuntaryppäiden kuriin saamiseksi. Tärkeintä on tartuntaketjujen jäljittäminen, sanoo Edinburghin yliopiston professori Linda Bauld.

– Rokotteen ja tehokkaan lääkityksen puuttuessa kaikki on kiinni datasta. Meidän on tiedettävä, missä tartuntoja on, Bauld sanoo.

Notthinghamin yliopiston professori Keith Neal kehottaa ihmisiä varovaisuuteen arkisessa elämässä. Etätyöskentely, etäisyyden pitäminen julkisissa tiloissa sekä maskien kantaminen ovat Nealin mukaan tehokkaita keinoja uusien koronatartuntojen leviämisen estämiseksi.

Yhdysvalloissa maan koronatoimia johtava Anthony Faucci on julistanut puheet toisesta aallosta ennenaikaisiksi, sillä maa ei Fauccin vielä ole selvinnyt ensimmäisestäkään aallosta.

Asiantuntijat muistuttavatkin, että toimet mahdollisen toisen aallon hillitsemiseksi onnistuvat niissä maissa, missä pandemia on jo kertaalleen saatu aisoihin.