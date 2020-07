Koronan shokki: Hyvin piilevä ja tehokkaasti leviävä

Tuoreen mallinnuksen mukaan koronaviruksen uusia tartuntaryppäitä voi olla lähes mahdotonta estää piilevien tautitapauksien vuoksi.

Nature-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa arvioidaan, että tammikuun ja maaliskuun välillä Wuhanissa havaitut virustapaukset olivat vain pieni osa tapausten kokonaismäärästä.

Suuri Covid-19-tapauksista oli oireettomia tai niin lieviä, ettei tautia tunnistettu. Moni myös levitti tautia muutamia päiviä ennen oireiden ilmaantumista. Tutkijat kuvaavat SARS-CoV-2-virusta ”hyvin piileväksi ja tehokkaasti leviäväksi”.

Ennen maaliskuun 8. päivää noin 87 prosenttia Wuhanin tartunnoista jäi vahvistamatta vähäisten oireiden vuoksi. Jos arvio pitää paikkansa, olisi viruksen tartuttavuutta kuvaava R0-luku aiemmin arvioitua korkeampi eli 3,54.

Oireettomien ja esioireisten vuoksi taudin palaamisen todennäköisyys on jopa 97 prosenttia kuukauden sisällä. Ajankohta riippuu siitä, kuinka kauan viranomaiset odottavat ennen rajoitusten purkamista viimeisen tapauksen jälkeen.

Tutkija Eric Topol toteaa, että vahvistetut tapaukset ovat kuin jäävuoren huippu. Oireettomien tartuttajien osuutta kaikista infektioista ei ole vielä pystytty selvittämään tarkasti.

– Määrittämättömät tapaukset (Unascertained) ovat suuri pinnan alla piilevä ryhmä, sillä oireet ovat joko olemattomia tai hyvin lieviä. Esioireisten merkitys on myös tärkeä, mutta oireet ilmaantuvat heille muutaman päivän sisällä, Eric Topol sanoo.

– Emme tiedä, ketkä ovat oireettomia. Sen takia kasvomaskin käyttäminen on niin olennaista, Topol jatkaa.

The "unascertained" (U) due to absence of or very mild symptoms are a major "below the surface" group. Presymptomatics are very important, but they manifest symptoms in a matter of days

Still lacking is defining % transmission of U w/ tracing and genomicshttps://t.co/syPHPTorx1

— Eric Topol (@EricTopol) July 16, 2020