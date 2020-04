Koronan sairastaneiden iho muuttui mustaksi

Koronaviruksesta vakavasti sairastuneiden kiinalaislääkärien kerrotaan saaneen erikoisia iho-oireita tehohoidon jälkeen.

Valtiollisen CGTN-kanavan mukaan Hu Weifengilla ja Yi Fanilla vahvistettiin koronavirustartunta tammikuussa Wuhanissa. Sydänlääkäri Yi joutui tehohoidossa veren hapetuslaitteeseen 39 päiväksi, mutta toipui lopulta Covid-19:stä.

Hän kertoi haastattelussa pystyvänsä toistaiseksi kävelemään vain tuen avulla.

Urologi Hu Weifeng on ollut koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa jo 99 päivää. Hän oli helmikuun 7. päivästä maaliskuun 22. päivään asti veren hapetuslaitteessa ja pystyi puhumaan vasta huhtikuun 11. päivänä.

Science Timesin mukaan molempien lääkäreiden ihonväri muuttui tummemmaksi sairauden myötä. Muutoksen arvioidaan johtuneen koronaviruksen aiheuttamista tilapäisistä maksavaurioista. Vakavissa tautitapauksissa Covid-19-potilailla on havaittu vastaavia vaurioita myös esimerkiksi munuaisissa ja sydämessä.

Ihonvärin odotetaan palaavan ennalleen, kun potilaiden maksat alkavat jälleen toimia normaalisti.

