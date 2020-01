Koronan saaneet yskivät verta – muuntuuko virus?

Australialaisen news.comin mukaan koronaviruksen ytimessä olevassa Wuhanin kaupungissa tiedot kertovat viruksen kriisin olevan paljon pahempi kuin Kiinan viranomaiset ovat antaneet ymmärtää.

Wuhanissa sairaalat ovat täynnä ja ”verta yskiviä potilaita jätetään ulos”, kun kykyä antaa hoitoa ei ole.

Sairasta, verta yskivää miestään kuljettanut vaimo kuvaili aution kaupungin tunnelmaa tuomiopäiväksi. Mies oli käännytetty neljästä sairaalasta.

– Olen epätoivoinen, olen menettänyt ajan ja päivien tajun. En tiedä elämmekö näkemään uuden vuoden, nainen sanoi.

– Ihmiset vain kuolevat, kukaan ei huolehdi ruumiista. Jos tämä jatkuu, olemme kaikki tuomittuja.

Koronaviruksen kaikkia ominaisuuksia kuten leviämiskykyä ei vieläkään tunneta. Se voi aiheuttaa tappavaa keuhkokuumetta, kuumetta, hengitysvaikeuksia ja yskää. Kuolleet ovat tähän asti yleensä olleet vanhempia ja sairaita ihmisiä. Rokotetta ja hoitoa ei ole.

Kiinan terveysviranomaisten johtaja Gao Fu on sanonut viruksen olevan levitessään ja sopeutessaan muuntumassa mahdolliseksi uudeksi lajikkeeksi.

