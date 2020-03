Koronan saaneen järkyttävä päiväkirja: Tämä on painajainen

Britin luultiin ensin sairastavan Kiinassa keuhkokuumetta.

Kiinan Wuhanissa asuva Connor Reed, 25, todettiin ensimmäiseksi koronaviruksen saaneeksi britiksi joulukuun lopussa. Paikallisen koulun englannin kielen opettajana työskennellyt Reed oli saapunut maahan noin seitsemän kuukautta aiemmin.

Connor Reed aloitti Daily Mailin nyt julkaiseman päiväkirjan marraskuun 25. päivänä 2019. Brittiläismies kertoo luulleensa koronavirusta aluksi vain tavalliseksi flunssaksi.

– Päivä 1: Minulla on flunssa. Aivastelen ja silmäni tuntuvat väsyneeltä. Ei ole kuitenkaan niin huono olo, että pitäisi olla pois töistä…Flunssani ei pitäisi olla kovin helposti tarttuva, joten minulla ei ole tunnontuskia mennä töihin. Ja asun yksin, joten en todennäköisesti tartuta sitä keneenkään. Täällä ei ole ollut uutisissa mitään viruksista. Minulla ei ole syytä huoleen. Se on vain flunssa.

Seuraavina päivinä Reed kertoi kurkkukivusta. Brittiläismies lääkitsi kipua aluksi hunajaviskillä. Huono olo helpotti muutamaksi päiväksi, mutta palasi tämän jälkeen takaisin.

– Päivä 7: Minusta tuntuu kauhealta. Tämä ei ole enää vain flunssa. Särkee joka paikkaan, päässä jyskyttää, silmissäni polttaa, kurkkuni tuntuu ahtaalta. Flunssa on kulkeutunut rintaani ja minulla on kuiva yskä.

– Oireet pahenivat iltapäivällä. Jos yön aikana ei tapahdu ihmettä, niin en mene töihin. Ei ole kyse siitä, että tuntisin vain oloni kipeäksi – en myöskään halua tartuttaa kollegoitani tällä taudilla.

– Päivä 8: Jopa luitani särkee. Vaikea kuvitella, että tämä olisi nopeasti ohi.

Ensimmäisen viikon jälkeen Reed kertoo olonsa jälleen parantuneen hetkeksi. 11. päivänä Reedin kanssa asunnossa ollut kissanpentu kuoli yllättäen. Tämän jälkeen sairaus iski täydellä voimalla.

– Tauti on tullut takaisin. Juuri kun luulin sen menneen ohi, se tuli takaisin kostamaan. Hengittäminen on vaivalloista. Nouseminen ja kylpyhuoneessakin käynti saa minut hengästymään ja uupuneeksi. Hikoilen, huimaa ja vapisen. Televisio on päällä mutta en saa siitä selvää. Tämä on painajainen.

Reed sai käytyä lääkärissä, joka epäili tautia pahaksi keuhkokuumeeksi. Keuhkokuumeeseen määrättiin antibiootteja. Reed alkoi hoitamaan sairautta tiikeribalsamilla ja kuumalla vedellä. Antibiootteja hän ei halunnut ottaa heti käyttöön, koska pelkäsi tulevansa immuuniksi lääkkeille.

Connor Reed kertoo olon vasta lopulta parantuneen vähitellen. Samaan aikaan kun brittimiehen olo alkoi muuttua paremmaksi, alkoi Wuhanissa liikkua huhua uudesta viruksesta ja ihmisiä kiellettiin pian liikkumasta ulkona. Vasta lähes kolme viikkoa myöhemmin mieheen oltiin yhteydessä lääkäristä ja kerrottiin, että myös hänen tapauksessaan kyse oli koronaviruksesta.

– Luulen, että minun pitäisi nyt olla iloinen siitä, etten voi enää sairastua koronaan – olen nyt immuuni.