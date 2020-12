Koronan pelätään aiheuttavan psykoosia jälkioireena

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pienen osan potilaista on havaittu saavan vakavia oireita lievemmästä taudinkuvasta huolimatta.

Koronavirukseen liittyviä pitkäaikaisia terveysvaikutuksia on kirjattu pandemian aikana eri puolilla maailmaa. New York Timesin mukaan pienelle osalle Covid-19:n sairastaneille on kehittynyt vakavia psykoottisia oireita viikkojen viiveellä, vaikka henkilöillä ei olisi ollut aiempia mielenterveysongelmia.

Pohjois-Carolinassa 36-vuotias hoivakodin työntekijä muuttui infektion jälkeen vainoharhaiseksi ja uskoi kolmen lapsensa joutuvan kaapatuksi. Hän oli yrittänyt ”pelastaa” lapsen työntämällä heidät drive in -pikaruokaravintolan ikkunasta sisään.

Toisessa tapauksessa 30-vuotias rakennustyömies New Yorkissa oli yrittänyt kuristaa serkkunsa sänkyyn, sillä uskoi tämän valmistelevan murhaa. Britanniassa 55-vuotias nainen näki harhoja leijonasta ja apinoista sekä uskoi, että eräs hänen perheenjäsenensä oli korvattu kaksoisolennolla.

Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan 153 koronapotilaasta kymmenellä ilmaantui uusia psykoosioireita. Vastaavia havaintoja tehtiin tutkimuksessa Espanjassa.

– Veikkaukseni on, että ilmiötä voi havaita kaikkialla, jossa koronavirus on päässyt leviämään, Duken yliopistosairaalan lääkäri Colin Smith sanoo.

Viruksen on todettu aiheuttavan hengitystieoireiden lisäksi myös neurologisia, kognitiivisia ja psykologisia seurauksia. Näitä on kirjattu myös potilailta, jotka eivät kärsineet vakavasta taudinkuvasta tai joutuneet tehohoitoon.

Jälkioireiden on arveltu johtuvan muun muassa immuunijärjestelmän ylireagoinnista, verenkierron ongelmista ja tulehdusreaktiosta. Vastaavia havaintoja tehtiin myös vuoden 1918 espanjantaudin ja SARS-epidemian jälkeen.

Psykiatri Hisam Goueli huomauttaa, ettei ”pitkän Covidin” kulusta tai kestosta tiedetä vielä tarpeeksi.

– Tulevatko nämä ihmiset parantumaan, ja kuinka kauan siinä kestää? Ovatko he alttiimpia muille psykiatrisille oireille? Vastaamattomia kysymyksiä on vielä niin paljon, Goueli sanoo.