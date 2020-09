Koronan pelätään aiheuttavan hedelmättömyyttä

Koronaviruksen on havaittu vaurioittavan erityisesti vakavan tautimuodon yhteydessä muun muassa sydäntä, verisuonia, munuaisia ja aivoja.

Kesän mittaan tehtyjen tutkimusten mukaan Covid-19-sairauden jäljet voivat näkyä pitkään myös lieväoireisilla ja jopa oireettomilla potilailla.

Harvardin yliopiston epidemiologi Eric Feigl-Ding nostaa esiin havaintoja, joiden mukaan SARS-CoV-2-virus voi lisääntyä sukupuolielimistä löytyvissä ACE2-reseptoreissa.

The American Journal of Emergency Medicine -lehdessä julkaistu tutkimus kertoo 37-vuotiaasta perusterveestä miehestä. Potilas oli kärsinyt kymmenen päivän ajan pahenevista oireista, kuten kuumeesta, yskästä ja väsymyksestä. Sairaalatutkimuksessa viruksen havaittiin aiheuttaneen tulehdustilan myös kiveksissä, minkä arvellaan vaikuttavan pahimmillaan henkilön hedelmällisyyteen.

Fertility & Sterility -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan koronavirus voi heikentää siemennesteen laatua keskivaikeissa tautitapauksissa. Tutkijat kehottavat lääkäreitä kiinnittämään huomiota vastaaviin harvinaisiin oireisiin, jotta potilaat saavat ajoissa hoitoa.

Eric Feigl-Ding huomauttaa, että vastaavia vaikutuksia on havaittu muidenkin infektioiden jälkeen. Henkilön tilanne palautuu yleensä normaaliksi ajan myötä.

– Siitä huolimatta, jos nämä havainnot saavat kasvomaskeja vastustavia miehekkäitä miehiä laittamaan vihdoin maskin päälle, niin en voi valittaa, tutkija kirjoittaa Twitterissä.

