Koronan nollalinjaa tukeneen professorin käännös: On aika alkaa elää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Devi Sridharin mukaan rokotteet ovat muuttaneet pandemian tilannekuvan.

Koronaviruspandemian aikana säädetyillä kovilla rajoituksilla ja ihmisten niiden myötä tekemillä uhrauksilla oli alkuun paikkansa ja ne olivat paras tapa hankkia tieteelle aikaa keksiä ratkaisuja. Nyt rokotteet ovat kuitenkin muuttaneet kaiken, ja ihmisten on taas aika ryhtyä elämään elämäänsä, Skotlannin Edinburghin yliopiston kansanterveyden professori Devi Sridhar sanoo.

– Meillä on nyt useita turvallisia ja tehokkaita rokotteita. Sairaalat ovat kokeneempia koronataudin hoidossa. Tiedämme, että tilojen tuulettaminen, maskien käyttö sisätiloissa ja väkijoukkojen ja työpaikkojen välttäminen sairaana auttavat meitä kaikkia estämään viruksen leviämistä, Sridhar kirjoittaa Guardianin mielipidekirjoituksessaan.

Hänen mukaansa rokotteiden tuomaa muutosta on vaikea liioitella.

– Vaikka ne ovatkin vähemmän tehokkaita estämään deltavariantin leviämistä, ovat ne silti huomattavan tehokkaita vakavan taudin ja kuolemien estämisessä.

Kansainvälisesti tunnetuksi kommentaattoriksi koronapandemian aikana noussut professori puolusti vielä viime vuonna viruksen tukahduttamista, eli niin kutsuttua zero-covid -linjaa. Hän toteaa sen olleen tuolloisessa epävarmuuden tilassa paras tapa vastata kriisiin.

– Nyt jopa tätä mallia seuranneet maat kuten Australia ja Uusi-Seelanti tarvitsevat kestävämmän strategian. Tämä tulee tarkoittamaan 80-90 prosentin rokottamista ja kansainvälisen matkailun varovaista avaamista, Devi Sridhar sanoo nyt.

Tätä hetkeä on odotettu

Devi Sridharin mukaan nykyinen tilanne voi tuntua hämmentävältä. Hän luonnehtii rokotteiden ”muuttaneen, mutta ei ratkaisseen” koronakriisin rikkaissa maissa. Vaikka rajoitukset onkin Britanniassa purettu, elävät monet silti aiempaa varovaisemmin.

– Tämä on viisasta. Tiedämme, kuinka vakava virus on ja tiedämme, että sen aliarvioiminen on typerää, Sridhar sanoo.

Kolikolla on kuitenkin myös kääntöpuoli.

– Pandemian aikana meiltä kielletyt yhteiset kokemukset ovat samalla niitä asioita, jotka tekevät meistä ihmisiä. On sitten kyse konserteista, elokuvateatterissa käymisestä tai painojen nostamisesta salilla, ne rituaalit ja kokemukset, jotka olivat viruksen takia vaarallisia ovat niitä, joista löydämme iloa ja merkitystä, hän jatkaa.

Professori kertoo palanneensa esimerkiksi itse joogaan ja spinning-tunneille.

– Elämä on parempaa ja valoisampaa, kun voimme tehdä niitä asioita, jotka tekevät elämistämme merkityksellisiä.

Devi Sridharin mukaan tehokkaasti väestöään rokottaneessa Britanniassa eletään nyt hetkeä, jota on odotettu läpi pandemian.

– Vaikka elämä ei olekaan palannut koronaa edeltäneeseen normaaliin, on nyt aika alkaa taas elää. Haasteena on palata niiden asioiden pariin, joista nautimme säilyttäen samalla varovaisuuden ja ottaen muut huomioon.