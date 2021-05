Koronan kotitestit myyntiin Suomessa ensi viikolla

Kotitestit eivät korvaa terveydenhuollon tekemää testiä.

Koronakotitestit tulevat vielä toukokuun aikana myyntiin kaikkiin Suomen Lidlin myymälöihin, ketju tiedotti perjantaina. CE-merkityt testit on valmistettu Kiinassa. Kotitestit luokitellaan lääkinnälliseksi laitteeksi, joten testien vaatimustenmukaisuuttaa ja oikeaa käyttöä valvoo lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

– Olemme saaneet nyt yhden tuote-erän kotitestejä Suomeen ja tuote tulee myyntiin kaikkiin myymälöihimme kautta maan. On mielenkiintoista nähdä, millaisen vastaanoton ne saavat asiakkaidemme keskuudessa. Kotitestejä on meiltä jo paljon kysytty ja toivottu, kun on tiedetty, että tuote on myynnissä monen muun maan Lidleissä, Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström kertoo ketjun tiedotteessa.

Lidlin mukaan testien tarkkuus on valmistajan teettämissä tutkimuksissa osoittautunut lähes 99-prosenttiseksi. Yli 99 prosenttia käyttäjistä suoritti testin onnistuneesti itse.

Kotitesti ei korvaa terveydenhuollossa tehtävää koronatestiä, Lidl painottaa. Kotitestin tulosten perusteella ei tehdä hoitopäätöksiä eikä vapauteta tartuntatautilääkärin määräämästä eristyksestä tai karanteenista. Oireiden ilmetessä on hakeuduttava ammattilaisten suorittamaan koronatestiin.

– Tuotetta ei sovi käyttää esitestaamiseen, jos aikoo järjestää isoja juhlia tai kotikisakatsomoita. Edelleen on huomioitava myös muut koronasuositukset, Forsström sanoo.