Koronan kauheus yhdessä kuvassa – Michael on nyt kuollut

Star Tribune -lehden etusivullaan aiemmin julkaisema valokuva Michael Wrightista, 54, pn pysäyttänyt. Kuva hengityksestään sairasvuoteella kamppailleesta miehestä välitti koronan ahdistavaa tuskaa.

Michael Wright otettiin 10. marraskuuta Minnesotan St. Paulissa sairaalaan covid-sairaana. 54-vuotiaalla sotaveteraanilla ja isoisällä oli krooninen keuhkoputkentulehdus ja hän sai keuhkokuumeen.

22. marraskuuta otetussa valokuvassa hänet oli käännetty hoidon mukaisesti vatsalleen. Tuolloin hänen tilansa kerrottiin olleen paranemassa.

Michael Wright kuoli 8. joulukuuta. Hänen perheenjäsenensä ovat avanneet rahankeräyssivun leskiäidin tilannetta helpottaakseen. Sivuilla valokuva näkyy värillisenä koko kauheudessaan.

– Toivon että Michaelin kuva on pelastanut ihmishenkiä, kuvan ottanut Star Tribunen Leila Navidi twiittaa.

For those who remember my photo of Michael Wright struggling to breathe in the ICU last month, an update: He tragically lost his battle with COVID earlier this week. I hope that Michael’s photo saved lives. If you would like to help out his family —> https://t.co/tezdP8KX7b pic.twitter.com/lFMiz7yh0M

— Leila Navidi (@LeilaNavidi) December 12, 2020