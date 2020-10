Koronan ilmaantuvuus ampaisi yhdellä alueella liki 20-kertaiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaasan sairaanhoitopiirin koronailmaantuvuus on nyt 134,9.

Koronavirustilanne on ampaissut Vaasan sairaanhoitopiirissä hurjiin lukemiin. Sairaanhoitopiiri totesi maanantaina tiedotteessaan, että viime viikon noin viiden päivän ajanjaksolla todettujen koronavirustartuntojen lukumäärä on oli suurempi kuin kaikkina edeltäneinä seitsemänä kuukautena todettujen koronavirustartuntojen määrä yhteensä.

Tautitapausten määrä on lisääntynyt rajusti myös kuluneella viikolla. Viimeisen 14 vuorokauden aikana Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu 229 koronatartuntaa, kun edellisellä kahden viikon jaksolla luku oli 12.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on Vaasan sairaanhoitopiirissä nyt hurjat 134,9 kahden viikon jaksolla 100 000 asukasta kohden. Edellisen kahden viikon jakson lukema oli 7,07, eli ilmaantuvuus alueella on kasvanut lähes 20-kertaiseksi.

Lukema on niin suuri, että alue on muuttunut THL:n koronailmaantuvuuskartalla valkoiseksi. Kartan korkein mahdollinen ilmaantuvuuskategoria on yli 30 tapausta ylittävät alueet, jotka näkyvät kartassa tummansinisellä.

Näitä sairaanhoitopiirejä ovat nyt HUS (61,0), Keski-Suomi (30,4) ja Pohjois-Karjala (32,4).