Koronan ihmelääke: Yli 90 prosenttia pääsi sairaalasta viidessä päivässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kakkosvaiheen kokeessa 30 potilaasta 29 parani nopeasti.

Jerusalem Post kertoo israelilaisesta koronalääkkeestä, jonka kokeista on saatu erinomaisia tuloksia. Tel Avivissa kehitetyllä lääkkeellä hoidettiin kokeellisesti koronapotilaita kreikkalaisissa sairaaloissa, koska Israelissa ei tuolloin ollut potilaita.

Päätarkoitus oli lääkkeen turvallisuuden tutkiminen. Potilasryhmissä ei havaittu merkittäviä sivuvaikutuksia.

Professori Nadir Arberin mukaan kyse on CD24-nimisestä molekyylista, jota ihmisessä on luonnostaan. Arberin mukaan on tärkeää ensin muistaa, että hoitoa tarvitsee vain pieni osa koronapotilaista. Heidän tilansa huononee viruksen myötä 5-12 vuorokaudessa.

Sairaalahoitoon potilas joutuu pääasiassa immuunijärjestelmän yliaktivoiduttua, joka koronatapauksissa alkaa keuhkoista. EXOCD-24-hoito pureutuu tähän.

– Tämä on täsmälääke. Olemme hyvin iloisia, että olemme löytäneet työkalun kumota sairauden fysiologiaa.

Ryhmä on nyt valmis kolmanteen tutkimusvaiheeseen. Se tehdään 155 koronapotilaalla, joista kolmasosa saa placebo-lumelääkkeen.

– Toivomme saavamme tämän valmiiksi vuoden loppuun mennessä.