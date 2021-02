Brittimuunnos saattaa olla alkuperäistä tappavampi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijoiden mukaan syyt ovat vielä epäselvät.

Britanniassa tehtyjen tutkimushavaintojen mukaan koronan brittimuunnos on osoittautumassa mahdollisesti alkuperäistä virusta tappavammaksi, kertoo The New York Times. Muunnos myös tarttuu selvästi helpommin.

– Kokonaiskuva on jotakuinkin 40-60 prosenttia korkeampi riski joutua sairaalahoitoon tai kuolla, Britannian hallituksen tieteellinen neuvonantaja, epidemiologi Neil Ferguson luonnehti asiaa lauantaina.

Tutkijoiden arvioiden mukaan korkeamman kuolleisuuden havainnon luottamusväli on kuitenkin vain 55-75 prosenttia. Tartuntatautiasiantuntija Muge Cevikin mukaan havainnot voivat pitää paikkansa, mutta kuolleisuuden kasvu saattaa johtua myös sen tehokkaammasta leviämisestä heikompikuntoisten ihmisten keskuudessa esimerkiksi vanhainkodeissa.

– Uskon että tulokset ovat mahdollisesti aitoja, mutta niissä on edelleen joitakin rajoitteita ja meidän täytyy ymmärtää mikä tämän aiheuttaa.

Koronaviruksen brittimuunnos on levinnyt nyt jo vähintään 82 maahan.