Koronamellakka räjähti Hollannissa – Poliisi joutui ampumaan

Rotterdamissa poliisi ampui kahta koronapassia vastustaneessa mellakassa, johon osallistui satoja ihmisiä. BBC:n mukaan protestoijat heittivät kiviä ja ilotulitteita poliisia kohti, sekä sytyttivät poliisiautoja palamaan. Poliisi vastasi protestoijiin varoituslaukauksin.

Poliisin mukaan yön aikana tehtiin ainakin 20 pidätystä. Seitsemän ihmisen kerrotaan haavoittuneen.

Mellakan taustalla oli Alankomaiden hallituksen päätös koronapassin käyttöönotosta. Maassa julistettiin myös kolmen viikon osittainen sulkutila. Alankomaissa on kirjattu ennätysmäärä uusia koronatapauksia pandemian alun jälkeen.

Rotterdamissa on julistettu hätätila mellakoiden vuoksi ja kaupungin päärautatieasema on suljettu.

Coming up on @SBS – 'An unprecedented orgy of violence' – Rotterdam's mayor denouncing violent demonstrations as his city descends into chaos.

Several injured, including police, with officers firing warning shots at protesters against COVID restrictions

