Koronalinja muuttuu: Kuinka monta kuolemaa siedämme?

Monissa länsimaissa on käyty keskustelua siitä, miltä koronaviruksen vuoksi asetettujen rajoitustoimien jälkeinen tilanne tulee näyttämään.

Tutkija ja Wellcome Trust -säätiön johtaja Jeremy Farrar sanoo yhteiskuntien siirtyvän nyt epidemiatilasta kohti endeemistä tilaa, jossa virus jatkaa leviämistään, mutta aiheuttaa vähemmän haittoja rokotetussa väestössä.

Hänen mukaansa siirtymä voi olla hankala Uuden-Seelannin kaltaisissa maissa, jotka ovat tähän asti pitäneet tartuntamäärät lähes nollissa. Tavoite on kuitenkin yhä vaikeammin saavutettavissa herkästi leviävän deltamuunnoksen vuoksi.

– Kiina on vielä hankalammassa tilanteessa, sillä maassa on 1,4 miljardia ihmistä, eivätkä heidän rokotteensa ole yhtä tehokkaita kuin Euroopassa käytetyt, Farrar sanoo Science Magazinen toimittaja Kai Kupferschmidtin mukaan.

Tutkijan mukaan on epärealistista olettaa, että rajoitukset voitaisiin purkaa samalla kun kuolemantapaukset pidettäisiin nollassa. Hän kehottaa käymään aiheesta avointa yhteiskunnallista keskustelua.

– Valtioiden on hyväksyttävä tietty määrä kuolemantapauksia tai tietty määrä rajoituksia, tai kumpiakin.

Siirtymä voi aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa rokotteita ja rajoitustoimia koskevat kysymykset ovat politisoituneet ja jakavat kansaa jyrkästi. Rokotuskattavuus on jäänyt matalaksi, joten virus jatkaa edelleen nopeaa leviämistään.

Jeremy Farrar muistuttaa, että ennen rokotteita Britanniassa olisi ollut viime vuoden epidemia-aallon aikana 1000–1200 kuolemantapausta päivässä ilman rajoitustoimia. Terveydenhoitojärjestelmä oli tuolloin lähellä romahdusta.

Rokotteet vähentävät vakavan taudin ja kuolemanriskin mahdollisuutta, mutta eivät poista sitä kokonaan.

– Mielestäni sata kuolemantapausta päivässä eli vuoden aikana noin 30 000 kuolemaa olisi hyväksyttävissä nykyisillä rokotteilla, hoitokeinoilla ja järjestelmän kyvykkyyksillä, Farrar arvioi Britannian tilannetta.

So what are the key takeaways?

1. Vaccinate, vaccinate, vaccinate: That is what gets you out of the worst of this

2. If you don’t vaccinate enough, you will end up with tough measures or a lot of deaths, probably both.

3. Be honest about this in public.

— Kai Kupferschmidt (@kakape) September 12, 2021