Koronalääkkeestä lupaavia tuloksia tutkimuksessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Remdesiviiri nopeutti sairaalapotilaiden paranemista.

Lupaavana lääkkeenä uuden koronaviruksen hoitoon pidetyn remdesiviirin tehosta on vihdoin saatu luotettavaa tutkimusnäyttöä.

New England Journal on Medicinessä julkaistun tutkimuksen mukaan lääke lyhensi sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden toipumisaikaa merkittävästi verrattuna lumelääkeryhmään.

Sokkotutkimuksessa remdesiviiriä saaneet 538 sairaalapotilasta toipuivat koronaviruksesta keskimäärin 11 päivässä. Lumelääkettä saaneiden 521 potilaan toipuminen vei taas keskimäärin 15 päivää. Remdesiviiriä saaneiden arvioitu kuolleisuus 14 päivän aikana oli 7,1 prosenttia ja lumelääkeryhmäläisten 11,9 prosenttia.

Tutkimuksesta tässä kertovan New York Timesin mukaan perusteellinen tutkimus on tuonut helpotusta koronahoitoja etulinjassa pohtiville lääkäreille. Remdesiviiriä on annettu kokeellisesti potilaille jo aiemmin. Lääkärit ovat kuitenkin joutuneet päättämään ilman tutkimustietoa, kenelle lääkettä annetaan.

Tutkimuksen perusteella remdesiviiri toimii yhtä hyvin niin vakavasti kuin lievemmin sairaiden potilaiden kohdalle. Potilaan sukupuolella tai iällä ei myöskään näyttänyt olleen vaikutusta lääkkeen tehoon. Tulokset olivat niin ikään samoja riippumatta siitä saiko potilas lääkettä ennen kuin oireet olivat ehtineet kestää kymmenen päivää tai sen jälkeen.

NYTimes muistuttaa, että lääkettä saaneiden potilaiden kuolleisuusluvut näyttävät, ettei yksin remdesiviiri riitä tutkimuksen perusteella koronalääkkeeksi.

Verkkouutiset on kertonut remdesiviiristä aiemmin muun muassa tässä. Alun perin Ebolan hoitoon kehitetyn viruslääkkeen teho perustuu viruksen RNA-kopioinnin häiritsemiseen, minkä on todettu hidastavan viruksen leviämistä elimistössä ja nopeuttavan potilaiden paranemisaikoja.