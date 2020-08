Koronalääkkeen tuotanto kasvoi jo 50-kertaiseksi

Remdesiviiri-viruslääkettä valmistava Gilead Sciences -yhtiö ilmoittaa lisänneensä lääkkeen tuotantoa merkittävästi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto kohautti heinäkuun alussa ilmoittamalla, että amerikkalaisyhtiön lähes koko tuotanto oli varattu maan omaan käyttöön.

Tuotannon kasvaessa viruslääkettä tulee riittämään myös muulle maailmalle. Euroopan komissio ilmoitti heinäkuun lopulla tilanneensa remdesiviiriä 30 000 annosta eurooppalaisten potilaiden käyttöön. 63 miljoonan euron tilauksen kerrotaan riittävän ainakin muutamaksi kuukaudeksi, minkä jälkeen seuraavia toimituksia valmistellaan lokakuulle.

Gileadin mukaan Veklury-tuotenimellä myytävää lääkettä valmistetaan yli 40 yhteistyökumppanin laitoksissa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa.

– Olemme lisänneet tuotantoa yli 50-kertaisesti tammikuuhun verrattuna. Pystymme vastaamaan kysyntään reaaliaikaisesti lokakuusta lähtien. Tavoitteena on valmistaa yli kahteen miljoonaan hoitojaksoon riittävä määrä annoksia loppuvuoteen mennessä, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Gilead on lisäksi sopinut geneerisestä lääkevalmistuksesta yhdeksän yrityksen kanssa, joiden on määrä laajentaa tuotteen saatavuutta 127 matalan ja keskitulotason maihin.

Kliinisten lääkekokeiden perusteella remdesiviiri voi lyhentää potilaiden toipumisaikaa noin kolmanneksella. Lääkeaine annetaan sairaalahoidossa oleville Covid-19-potilaille suonensisäisesti.

